Украина и Исландия заключили соглашение о гарантиях безопасности — Finance.ua

Украина и Исландия заключили соглашение о гарантиях безопасности Сегодня 15:12

Украина и Исландия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Исландия обязалась оказывать долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Исландия обязалась не только оказывать помощь Украине, но и содействовать ее будущему членству в ЕС и НАТО.

В рамках соглашения по безопасности Исландия ежегодно в течение 2024−2028 годов будет выделять по меньшей мере 4 млрд исландских крон (почти 30 млн долларов) для Украины. Поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.

Исландия готова финансировать, закупать и поставлять оборонные материалы и снаряжение, а также сотрудничать с Украиной для развития ее оборонной промышленности.

Как отмечается, уникальность соглашения заключается в том, что Исландия обязуется продолжать транспортировку в Украину военных грузов и оборудования от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами. Страна будет уделять особое внимание женщинам-военным.

Соглашение также касается поддержки формулы мира, санкций против россии, возмещения ущерба, привлечения рф к ответственности, укрепления социальной и гражданской инфраструктуры, энергетической безопасности.

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