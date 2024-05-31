Украина и Исландия заключили соглашение о гарантиях безопасности — Finance.ua
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Украина и Исландия заключили соглашение о гарантиях безопасности

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Украина и Исландия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Исландия обязалась оказывать долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Исландия обязалась не только оказывать помощь Украине, но и содействовать ее будущему членству в ЕС и НАТО.
В рамках соглашения по безопасности Исландия ежегодно в течение 2024−2028 годов будет выделять по меньшей мере 4 млрд исландских крон (почти 30 млн долларов) для Украины. Поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.
Исландия готова финансировать, закупать и поставлять оборонные материалы и снаряжение, а также сотрудничать с Украиной для развития ее оборонной промышленности.
Как отмечается, уникальность соглашения заключается в том, что Исландия обязуется продолжать транспортировку в Украину военных грузов и оборудования от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами. Страна будет уделять особое внимание женщинам-военным.
Соглашение также касается поддержки формулы мира, санкций против россии, возмещения ущерба, привлечения рф к ответственности, укрепления социальной и гражданской инфраструктуры, энергетической безопасности.
По материалам:
РБК-Україна
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