Искусственный интеллект поможет компании AstraZeneca в разработке лекарства против рака — Finance.ua
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Искусственный интеллект поможет компании AstraZeneca в разработке лекарства против рака

Технологии&Авто
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Искусственный интеллект поможет компании AstraZeneca в разработке лекарства против рака
Искусственный интеллект поможет компании AstraZeneca в разработке лекарства против рака
Британско-шведская фармкомпания AstraZeneca договорилась с американской фирмой Absci, занимающейся искусственным интеллектом, о разработке антител для борьбы с раком.
Об этом пишет Reuters.
Сотрудничество компаний направлено на создание генеративной модели искусственного интеллекта, предназначенной для усовершенствования и создания новых антител.
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Absci использует данные на основе целевого родства, безопасности, технологичности и других важных характеристик.
Сумма сделки составляет 247 млн долларов. Как пишет Financial Times, соглашение включает в себя авансовый платеж для Absci, финансирование исследований и разработок, промежуточные выплаты, а также роялти по продаже любого продукта.
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AstraZeneca — не единственная, кто надеется на помощь ИИ в борьбе с онкологией. Как писало The Guardian, исследование британских фонда Royal Marsden NHS и Института исследования рака (ICR) показало, что алгоритм искусственного интеллекта гораздо лучше, чем биопсия, правильно оценивает агрессивность саркомы — редкой формы рака, которая развивается в соединительных тканях организма, таких как жир, мышцы и нервы.
ИИ способен анализировать данные и более точно классифицировать степень злокачественности опухоли. Таким образом, технология может помочь быстрее выявить пациентов из группы высокого риска.
По материалам:
Діло
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