Искусственный интеллект поможет компании AstraZeneca в разработке лекарства против рака — Finance.ua

Искусственный интеллект поможет компании AstraZeneca в разработке лекарства против рака Сегодня 02:11 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект поможет компании AstraZeneca в разработке лекарства против рака

Британско-шведская фармкомпания AstraZeneca договорилась с американской фирмой Absci, занимающейся искусственным интеллектом, о разработке антител для борьбы с раком.

Об этом пишет Reuters.

Сотрудничество компаний направлено на создание генеративной модели искусственного интеллекта, предназначенной для усовершенствования и создания новых антител.

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Absci использует данные на основе целевого родства, безопасности, технологичности и других важных характеристик.

Сумма сделки составляет 247 млн долларов. Как пишет Financial Times, соглашение включает в себя авансовый платеж для Absci, финансирование исследований и разработок, промежуточные выплаты, а также роялти по продаже любого продукта.

AstraZeneca — не единственная, кто надеется на помощь ИИ в борьбе с онкологией. Как писало The Guardian, исследование британских фонда Royal Marsden NHS и Института исследования рака (ICR) показало, что алгоритм искусственного интеллекта гораздо лучше, чем биопсия, правильно оценивает агрессивность саркомы — редкой формы рака, которая развивается в соединительных тканях организма, таких как жир, мышцы и нервы.

ИИ способен анализировать данные и более точно классифицировать степень злокачественности опухоли. Таким образом, технология может помочь быстрее выявить пациентов из группы высокого риска.

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