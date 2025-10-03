Ирландия хочет увеличить выплаты беженцам за добровольное возвращение на родину Сегодня 09:17 — Личные финансы

Ирландия хочет увеличить выплаты беженцам за добровольное возвращение на родину

Министр юстиции Ирландии Джим О’Каллаган заявил о намерении увеличить помощь для беженцев, которые согласны добровольно вернуться в родную страну. Размер выплат может увеличиться до €2500 для одного человека и до €10 000 для семей.

Об этом пишет Ukraine Pulse.

Министр финансов Паскаль Донохью поддержал инициативу коллеги.

По его словам, повышенные выплаты могут стать одним из способов сделать ирландскую миграционную систему более эффективной.

«Мы знаем, что депортации играют немаловажную роль в обеспечении справедливой и эффективной миграционной системы. Но это тоже дорого и занимает много времени. Насколько я понимаю, министр О’Каллаган изучает варианты, которые помогут сделать процесс возвращения мигрантов более быстрым и эффективным», — отметил Донохью.

Он добавил, что Ирландия остается поклонницей открытой экономики и общества, однако стране нужны четкие и действенные правила в сфере миграции. Инициатива Министерства юстиции может стать одним из решений в этом направлении.

Напомним, в 2024 году Ирландия начала применять более гибкие правила получения разрешений на работу, чтобы удовлетворить потребности рынка труда и удержать уже имеющиеся в стране таланты. По новым правилам некоторые категории владельцев разрешения на работу смогут сменить работодателя только через девять месяцев.

Также Ирландия начала внедрять новые правила социальной поддержки украинских беженцев.

