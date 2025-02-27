Ирландия: сколько нужно зарабатывать, чтобы прожить без социальной помощи — Finance.ua

Ирландия: сколько нужно зарабатывать, чтобы прожить без социальной помощи
Семья из трех человек тратит на скромную жизнь в Ирландии в месяц (с арендой жилья и автомобилем) примерно 2500−3500 тысяч евро.
Об этом пишет Ukraine Pulse.
В Ирландии весьма специфическая ценовая политика в жилищной сфере. Здесь нет альтернативного, то есть бюджетного жилья. Скажем, смарт-квартиры, как в Украине. В Ирландии не строят многоэтажки, так что основной жилищный сектор — это частные дома. И цены соответствующие.
Кроме того, в Ирландии мало крупных городов. Скажем, Дублин, это большой город. Но спрос на этот город еще больше, поэтому найти жилье — нелегкая задача. На просмотр одной позиции приходят десятки человек. Это как настоящая охота, только за жильем. И этот аспект позволяет владельцам жилья повышать цены до небес.
В деревнях и мелких городках ситуация еще хуже. На один дом претендуют десятки семей. Хозяин устраивает просмотр и затем решает, кому достанется жилье.
Цены на аренду трехкомнатного дома за чертой города от 1200 до 1800 евро в месяц примерно. Самая большая проблема не только цена, а что альтернативы нет. В Ирландии недостаточно жилья, чтобы покрыть спрос на него.
Коммунальные услуги
Частные дома, как правило, имеют систему отопления на масле. 300 литров специального мазута стоит с доставкой 325 евро. Если топить час утром и два часа вечером, его хватает месяца на полтора.
Электричество в доме обойдется в 100−150 евро в месяц. Вывоз мусора — примерно 150 евро на полгода.
Однокомнатная квартира на электричестве — 100 евро в месяц в периоды, когда не включается отопление.
Питание
Средние цены в популярных супермаркетах:
- Телятина фарш (400 г) — 3.50 евро
- Молоко (1 л) — 1.30 евро
- Мясо копченое слайсы (100 г) — 4 евро
- Макароны (500 г) — 1 евро.
- Морковь 500 г — 0.75
- Картофель — 1.40 за кг
- Помидоры (1 кг) — 5 евро
- Мука (1 кг) — 1.30 евро
Средняя недельная корзина на одного человека для питания основными продуктами составляет примерно 120 евро.
Медицина
Если вы на социальном обеспечении, то имеете медицинскую карту. То есть, поход к врачу, основные процедуры и операции, а также основные медикаменты оплачивает государство.
Если вы работаете, то такой карты нет. И часть услуг должна оплачиваться самостоятельно. Есть список процедур и операций, которые бесплатны для всех в государстве.
Цены разные, ведь зависит, какая конкретно помощь вам нужна. Ориентируйтесь, что прием у вашего семейного врача обойдется в 50 евро.
Транспорт
Дизель на недорогой заправке — 1.7 евро за литр. Страхование автомобиля на год — здесь самый дорогой пункт. В среднем это 1200 — 3000 евро в год, в зависимости от года выпуска автомобиля, двигателя, пробега. Также нужно платить дорожный налог — примерно 300 евро в год.
Автобусное сообщение достаточно специфично. Многие села не имеют общественного транспорта. Ирландия — это страна, в которой нужен автомобиль.
Стоимость билета на автобус тоже очень разнится. К примеру, цена прямого автобуса с одного каунти в столицу (примерно 120 километров) на взрослого 13 евро. И стоимость проходящего автобуса, например из одной деревни в другую (10 километров) 14 евро. Проездных билетов, как в Германии, на все виды транспорта в месяц за 49 евро здесь нет.
Дополнительные расходы
- Мобильная связь: стоимость контракта на двоих (взрослый плюс ребенок) 45 евро/месяц
- Интернет — 50+ евро/месяц
- Одежда. В Ирландии есть местные сети компаний, которые продают не только продукты питания, но и одежду. И она там довольно недорогая. Брюки можно купить за 10−15 евро, куртку на межсезонье за 15−20 евро, кроссовки за 20 евро. Для Ирландии это очень низкая цена.
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