Путешествие в Ирландию: нужно ли украинцам открывать визу — Finance.ua

Путешествие в Ирландию: нужно ли украинцам открывать визу
Многие считают, что для въезда в Ирландию нужна виза. Однако с начала полномасштабной войны правила изменились. Граждане Украины могут путешествовать в Ирландию без визы.
Об этом сообщает «Телеканал 24».
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Когда-то туристическая виза действительно требовалась, однако в начале полномасштабной войны страна специально отменила визовый режим с Украиной.
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Это сделали для того, чтобы украинцы могли свободно найти убежище на территории этого государства.
Правила поездки в Ирландию
Без визы в Ирландии можно находиться до 90 дней. Если вы планируете остаться в Ирландии по программе защиты, необходимо подать заявку за этот период.
Однако заметьте, что если вы путешествуете транзитом через Великобританию, вам может понадобиться транзитная виза.
Также, если вы путешествуете в Северную Ирландию, вам понадобится виза, поскольку это часть Великобритании.
Главное — иметь при себе действительный биометрический загранпаспорт.
Дети до 16 лет могут путешествовать в Ирландию с родителями по их паспорту, если в нем есть информация о них.
Нужна ли в Ирландию рабочая виза
Если вы едете в Ирландию на работу, вам необходимо открыть долгосрочную рабочую визу. Однако сначала нужно получить разрешение на трудоустройство в стране.
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