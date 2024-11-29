«Электронные визы» для украинцев. Посол Израиля прокомментировал изменение миграционных правил с 1 января — Finance.ua

«Электронные визы» для украинцев. Посол Израиля прокомментировал изменение миграционных правил с 1 января
С 1 января 2025 г. Израиль вводит специальную электронную форму для въезда для тех стран, с которыми установлен безвизовый режим. Это страны западной Европы и США, и Канада, и Украина в частности.
Об этом в интервью «Главкому» заявил чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль Михаэль Бродский.
«Что касается виз, то есть недоразумение по этому вопросу. Речь не шла о каких-то мерах, направленных против Украины. Речь шла о решении Израиля ввести — нет, как раз не визы — а специальную электронную форму. Еще раз подчеркну: никакой дискриминации Украины в этом нет. И если Украина решит ввести аналогичную форму для граждан стран, с которыми у нее установлен безвизовый режим, это ее право. И никто на этот счет в Израиле протестовать не станет», — подчеркнул посол.
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По его мнению, Украине такие электронные формы принесут только пользу, потому что их идея состоит в том, чтобы «отсеять людей», которые приезжают в Израиль с другими целями, кроме туризма.
Михаэль Бродский отреагировал и на жалобы по поводу противоречивого отношения со стороны сотрудников миграционной службы Израиля к украинцам, прибывающим в аэропорт Бен Гурион. По его мнению, если бы подобные формы были введены ранее, многих «досадных ситуаций в аэропорту» не возникало бы. Ведь бы не разворачивали назад людей, которые на самом деле приезжают работать или с другой целью, добавил дипломат.
«В общем, по поводу ситуации в аэропорту: да, мы знаем о значительном количестве жалоб, и не только со стороны граждан Украины. Это вызвано наплывом нелегальных мигрантов, прибывающих и из Украины в том числе, но также из государств, с которыми Израиль установил безвизовый режим недавно — например, из Молдовы и Грузии. Пограничная служба будет относиться к гражданам этих стран более придирчиво и будет более тщательно выяснять их планы на пребывание в Израиле. Да, к сожалению, бывают случаи неоправданной депортации туристов из страны, и мы пытаемся на эту ситуацию повлиять», — пояснил Бродский.
Посол также добавил, что в связи с войной в Украине в Израиль переехало около 15 тыс. человек. В основном это было в начале вторжения рф. Сейчас эти украинцы имеют такие же права и тот же особый статус, которые им предоставили по прибытии, уточнил дипломат.
Напомним, Израиль ввел дополнительные ограничения на въезд граждан Украины. В ответ Киев вводит свои ограничения для израильских граждан.
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