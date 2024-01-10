Израиль продлил срок пребывания украинцев до конца 2024 года — Finance.ua
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Израиль продлил срок пребывания украинцев до конца 2024 года

Личные финансы
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Правительство Израиля продлило разрешение на пребывание граждан Украины в стране до конца 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.
«Приветствуем решение правительства Израиля продлить разрешение на пребывание граждан Украины в Израиле до конца 2024 года! Это особенно щедро в столь непростые времена для государства Израиль», — говорится в сообщении.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что наша страна высоко ценит это решение.
«Наши народы переживают вместе тяжелейшие времена, и даже сейчас мы чувствуем поддержку израильского народа», — добавил он.
По материалам:
РБК-Україна
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