Тайвань продлит срок действия цифровых кочевых виз до одного года — Finance.ua

Тайвань продлит срок действия цифровых кочевых виз до одного года Сегодня 08:30 — Личные финансы

Тайвань продлит срок действия цифровых кочевых виз до одного года

Тайвань пересматривает правила своей цифровой кочевой визы, которая изначально планировалась для шестимесячного пребывания. Ее могут продлить до одного года.

Об этом сообщает Euronews.

Министр Национального совета развития (NDC) Пол Лю заявил, что районы Хуаляня, Тайдуна, Тайнаня и Пиндуна намерены принять цифровых кочевников.

Он подчеркнул, что правительство Тайваня предложит своим новым цифровым кочевникам помощь в поддержке инноваций и творчества.

Когда заработает цифровая виза Тайваня

Пока не подтверждено, когда будет запущена новая виза. В настоящее время посетители ЕС, желающие посетить Тайвань, могут въехать по безвизовому режиму или по туристической визе, разрешающей пребывание до трех месяцев, однако никому не разрешается работать.

Обновление стратегии страны заключается в том, чтобы облегчить квалифицированным и высокооплачиваемым иностранным работникам получить постоянное место жительства на Тайване.

Тайвань надеется привлечь 100 000 удаленных работников к этой схеме, чтобы дать 10 000 работников шанс получить «Золотую карту трудоустройства» по окончании годовой визы.

Как виза Тайваня может сочетаться с визой Японии и Южной Кореи

Тайвань тесно сотрудничает с японскими городами Осака и Фукуока и Южной Кореей, чтобы гарантировать, что любые планы дополнят существующие цифровые визы.

Это означает, что удаленные работники могут посещать Тайвань после пребывания в других странах Восточной Азии.

В марте 2024 года Япония запустила существующую шестимесячную цифровую кочевую визу без возможности продления, доступной для 49 стран и территорий, включая страны-члены ЕС.

В целях стимулирования туризма Южная Корея запустила цифровую визу для кочевников в январе 2024 года, действительную в течение одного года с возможностью продления еще на 12 месяцев.

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