Ирландия с сентября упрощает правила получения разрешений на работу — Finance.ua

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Ирландия с сентября упрощает правила получения разрешений на работу

Личные финансы
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Ирландия с сентября упрощает правила получения разрешений на работу
Ирландия с сентября упрощает правила получения разрешений на работу
Со 2 сентября Ирландия начнет применять более гибкие правила получения разрешений на работу, чтобы удовлетворить потребности рынка труда и удержать таланты, которые уже есть в стране.
Об этом сообщает Schengen.News.
Министр предпринимательства, торговли и занятости Ирландии Питер Берк заявил, что усовершенствование законов страны позволит создать более гибкую систему разрешений на трудоустройство, а также обеспечат соблюдение прав работников.

Основные изменения

По новым правилам некоторые категории владельцев разрешения на работу смогут сменить работодателя только через девять месяцев.
В дополнение к этому, чтобы поддержать потребности в определенных секторах, Ирландия введет новое разрешение на сезонную работу.
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Несмотря на то, что власти еще не сообщили детали этого разрешения, документ будет ориентирован на тех, кто хочет работать в стране только в течение короткого периода времени.
К примеру, сборщики ягод нужны только в сезон сбора урожая. Ожидается, что это разрешение принесет значительную пользу этой группе иностранных работников и предприятий в стране, нуждающихся в большей степени в определенные сезоны.
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Еще одно изменение состоит в том, что разрешения на работу позволят их владельцам продвигаться по службе в рамках своих должностей без необходимости подавать заявление на получение нового разрешения.
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Кроме того, новые правила потребуют дополнительных условий, таких как проживание и обучение, для поддержки тех, у кого есть разрешение на работу.
Напомним, с сентября правительство Ирландии вводит новые правила социальной поддержки украинских беженцев. О том, что тысячи украинцев с временной защитой лишатся пособия уже через месяц.
Украинские беженцы в Ирландии, получающие уменьшенное социальное пособие, пройдут обучение и получат поддержку в поиске работы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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