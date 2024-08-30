Ирландия с сентября упрощает правила получения разрешений на работу — Finance.ua

Ирландия с сентября упрощает правила получения разрешений на работу Сегодня 20:41 — Личные финансы

Ирландия с сентября упрощает правила получения разрешений на работу

Со 2 сентября Ирландия начнет применять более гибкие правила получения разрешений на работу, чтобы удовлетворить потребности рынка труда и удержать таланты, которые уже есть в стране.

Об этом сообщает Schengen.News.

Министр предпринимательства, торговли и занятости Ирландии Питер Берк заявил, что усовершенствование законов страны позволит создать более гибкую систему разрешений на трудоустройство, а также обеспечат соблюдение прав работников.

Основные изменения

По новым правилам некоторые категории владельцев разрешения на работу смогут сменить работодателя только через девять месяцев.

В дополнение к этому, чтобы поддержать потребности в определенных секторах, Ирландия введет новое разрешение на сезонную работу.

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Несмотря на то, что власти еще не сообщили детали этого разрешения, документ будет ориентирован на тех, кто хочет работать в стране только в течение короткого периода времени.

К примеру, сборщики ягод нужны только в сезон сбора урожая. Ожидается, что это разрешение принесет значительную пользу этой группе иностранных работников и предприятий в стране, нуждающихся в большей степени в определенные сезоны.

Еще одно изменение состоит в том, что разрешения на работу позволят их владельцам продвигаться по службе в рамках своих должностей без необходимости подавать заявление на получение нового разрешения.

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Кроме того, новые правила потребуют дополнительных условий, таких как проживание и обучение, для поддержки тех, у кого есть разрешение на работу.

Напомним, с сентября правительство Ирландии вводит новые правила социальной поддержки украинских беженцев. О том, что тысячи украинцев с временной защитой лишатся пособия уже через месяц.

Украинские беженцы в Ирландии, получающие уменьшенное социальное пособие, пройдут обучение и получат поддержку в поиске работы.

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