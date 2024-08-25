Как оформить временную защиту в Ирландии в 2024 году — Finance.ua

Как оформить временную защиту в Ирландии в 2024 году Сегодня 08:08 — Личные финансы

Как оформить временную защиту в Ирландии в 2024 году

Доехать до Ирландии можно из одной из стран ЕС на воздушном или наземном транспорте, а также на пароме.

Об этом пишет visitukraine.today

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Самый простой путь для украинцев — приехать в Польшу, Венгрию или Словакию, а дальше на прямом авиарейсе Ryanair добраться до Дублина. Стоимость билета стартует от 299 злотых (2790 гривен). В то время как билет на автобус от Варшавы до Дублина стоит от 4 тысяч гривен.

Добраться до Ирландии также можно паромом из Франции, который стоит 72 евро (2 960 гривен).

Правила въезда

С 25 февраля 2022 года Ирландия полностью отменила визовые требования для всех граждан Украины, поэтому оформлять отдельное разрешение перед путешествием не нужно.

Главным документом для приезда украинцев в Ирландию, о котором говорится на правительственном сайте Ирландии, является биометрический загранпаспорт гражданина Украины.

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При этом украинские беженцы в Ирландии, имеющие цель пребывания в стране более 90 дней, должны податься на статус временной защиты.

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Как получить временную защиту в Ирландии

Статус временной защиты в Ирландии, который дает право проживать, работать и учиться в стране, действует до 4 марта 2025 года, как и в большинстве других стран Европы.

Кто может получить:

Получить статус защиты в Ирландии можно по прибытию на территорию этой страны, подав соответствующее заявление. Защита распространяется на следующие категории людей:

а) граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022 года;

б) граждане третьей страны (кроме Украины) или лица без гражданства, намеренные воспользоваться международной защитой (например: статус беженца) или имели эквивалентный статус национальной защиты в Украине и проживали там до 24 февраля 2022 года;

в) члены семей лиц, на которых распространяются условия в пункте а) и пункте б), если такая семья проживала в Украине до 24 февраля.

Членами семьи считаются муж/жена, холостые несовершеннолетние дети любого из них и другие близкие родственники, которые находились с ними в составе семьи до 24 февраля 2022 года.

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Письмо-разрешение от Министерства юстиции Ирландии о предоставлении временной защиты в соответствии с Директивой ЕС — это все, что нужно для немедленного доступа к государственной поддержке в Ирландии.

Все, кто еще не зарегистрировался и не получил вид на жительство в Ирландии (IRP Card), могут обращаться по электронному адресу Департамента — tpregistration@justice.ie

Что он дает

Временная защита в Ирландии предоставляет доступ к рынку труда, а также доступ к поддержке доходов социального обеспечения, проживания и другой государственной поддержки.

Если подать документы на международную защиту, то получить доступ к работе невозможно до 6 месяцев после подачи такой заявки.

Где оформить временную защиту

Разрешение выдается непосредственно в аэропортах Дублина или Лимерик. Представитель миграционной службы во время паспортного контроля задаст несколько вопросов и предоставит Вам письмо-разрешение, также известное как «желтое письмо», согласно которому Вы получите право жить в Ирландии в течение 1 года с возможностью продлить действие статуса.

Справка Finance.ua:

Ирландия предоставляет убежище более 110 тысячам беглецов от войны в Украине. С марта 2022 года страна потратила на социальные выплаты украинцам более 750 млн евро.

Почти две трети этой суммы (481,6 млн евро) украинцы получили в форме помощи ищущим работу (820 евро в месяц), а еще 81,4 млн евро перечислены через государственную пенсионную схему для беженцев от 66 лет. Пособие на детей (140 евро в месяц) составило 60,4 млн евро.



С 5 июня 2024 года украинцы без действительного биометрического паспорта не смогут въехать в Ирландию. При этом безвизовый въезд для украинцев продолжает действовать как раньше.

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