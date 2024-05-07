Снова сокращение выплат: Ирландия уменьшит помощь для украинцев — Finance.ua

Снова сокращение выплат: Ирландия уменьшит помощь для украинцев Сегодня 06:10 — Мир

Снова сокращение выплат: Ирландия уменьшит помощь для украинцев

Ирландия снова рассматривает возможность уменьшения социальных выплат для украинцев.

Ранее страна уже вносила изменения в правила для беженцев, и весной 2024 года поток мигрантов в страну резко спал.

Отмечается, что в последнее время Ирландия была очень популярна среди граждан Украины. Но количество людей, прибывающих туда в поисках убежища, внезапно уменьшилось весной 2024 года. Подобные изменения произошли после того, как страна объявила об уменьшении социальных выплат и ограничении на проживание в государственном жилье.

Какие еще изменения хотят ввести для украинцев в Ирландии?

Страна снова рассматривает возможность уменьшения выплат. Во власти уже ведутся обсуждения нового сокращения социальной помощи для украинцев. Однако эту идею критикует Партия зеленых, указывающая на рост выезда украинцев из Ирландии.

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Отмечается, что после уменьшения выплат в марте 2024 украинцы получают такую ​​недельную помощь:

38,80 евро на взрослого;

29,80 евро на ребенка.



Ограничение пребывания в государственном жилье сократили до 90 дней. Тем временем прибывшие в Ирландию до 14 марта этого года продолжают получать 220 евро в неделю.

Пока не ясно, будут ли касаться новые ограничения тех, кто уже находится на территории страны, или они будут применены только к новоприбывшим.

Также неизвестно, насколько могут быть сокращены выплаты, однако правительство Ирландии заявляет о своих намерениях принять такие меры.

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