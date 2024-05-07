Снова сокращение выплат: Ирландия уменьшит помощь для украинцев — Finance.ua
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Снова сокращение выплат: Ирландия уменьшит помощь для украинцев

Мир
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Снова сокращение выплат: Ирландия уменьшит помощь для украинцев
Снова сокращение выплат: Ирландия уменьшит помощь для украинцев
Ирландия снова рассматривает возможность уменьшения социальных выплат для украинцев.
Ранее страна уже вносила изменения в правила для беженцев, и весной 2024 года поток мигрантов в страну резко спал.
Отмечается, что в последнее время Ирландия была очень популярна среди граждан Украины. Но количество людей, прибывающих туда в поисках убежища, внезапно уменьшилось весной 2024 года. Подобные изменения произошли после того, как страна объявила об уменьшении социальных выплат и ограничении на проживание в государственном жилье.
Какие еще изменения хотят ввести для украинцев в Ирландии?
Страна снова рассматривает возможность уменьшения выплат. Во власти уже ведутся обсуждения нового сокращения социальной помощи для украинцев. Однако эту идею критикует Партия зеленых, указывающая на рост выезда украинцев из Ирландии.
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Отмечается, что после уменьшения выплат в марте 2024 украинцы получают такую ​​недельную помощь:
  • 38,80 евро на взрослого;
  • 29,80 евро на ребенка.
Ограничение пребывания в государственном жилье сократили до 90 дней. Тем временем прибывшие в Ирландию до 14 марта этого года продолжают получать 220 евро в неделю.
Пока не ясно, будут ли касаться новые ограничения тех, кто уже находится на территории страны, или они будут применены только к новоприбывшим.
Также неизвестно, насколько могут быть сокращены выплаты, однако правительство Ирландии заявляет о своих намерениях принять такие меры.
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По материалам:
visitukraine.today
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