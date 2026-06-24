Иран заявил, что МАГАТЭ не планирует инспектировать поврежденные ядерные объекты Ирана (ответ США) Сегодня 18:16 — Мир

Иран заявил, что МАГАТЭ не планирует инспектировать поврежденные ядерные объекты Ирана (ответ США)

Президент Дональд Трамп во вторник обвинил Тегеран в «ложных заявлениях» после того, как иранский чиновник заявил, что его правительство не согласилось разрешить международным инспекторам доступ к поврежденным ядерным объектам своей страны, несмотря на заявления США.

Трамп заявил, что Иран уже согласился на инспекции на неопределенный срок и намекнул, что это один из многих пунктов прогресса за последние дни. «Если они не согласятся на это, дальнейших переговоров не будет!» — написал Трамп на Truth Social.

Противоречивые версии свидетельствуют о том, что стороны все еще далеки в видении текущих условий переговоров. И это может быть одним из многих вопросов, которые до сих пор являются предметом споров: иранские чиновники также опровергли другие сообщения о деталях, касающихся обсуждений программы Тегерана по баллистическим ракетам и того, как его правительство может использовать миллиарды долларов размороженных средств, которые он ожидает получить в результате мирных переговоров.

Спор по поводу инспекций возник, когда вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Иран согласился предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к своим ядерным объектам, заявив журналистам в Швейцарии, что это «важная веха для американского народа и первый шаг к окончательной денуклеаризации или окончательному прекращению программы ядерного оружия в Иране».

Однако на следующий день Иран отверг это утверждение, а представитель Министерства иностранных дел Эсмаил Бакай заявил, что нет никакого плана для инспекций МАГАТЭ его ядерных объектов, поврежденных войной, и что должностные лица не встречались с генеральным директором организации.

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«Для этого вопроса просто нет установленной процедуры», — сказал Бакай в комментариях, перечисленных государственными СМИ, добавив, что Иран «будет соблюдать стандартные процедуры, которые уже четко определены и прозрачны».

Американские чиновники, включая Вэнса, неоднократно заявляли, что Иран вводит в заблуждение в своей версии текущих переговоров. Государственный секретарь Марко Рубио заявил журналистам во вторник, что заявления Ирана были вызваны «внутренней политикой».

«Мы знаем, что они договорились сделать, и теперь они либо сделают это, либо нет», — сказал Рубио, прибыв в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, чтобы встретиться с арабскими союзниками из стран Персидского залива. «Если они это сделают, процесс продвинется вперед, а если нет, президенту придется принять некоторые решения».

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Иран регулярно подвергался инспекциям согласно Договору о нераспространении ядерного оружия и согласился на более интенсивный мониторинг согласно ядерному соглашению Обамы, которое Трамп часто осуждал. После того, как Трамп разорвал это соглашение в 2018 году, Иран заблокировал доступ МАГАТЭ к некоторым объектам, в то время как некоторые инспекции продолжались.

С июня 2025 года Иран запретил инспекторам посещать места, подвергшиеся бомбардировкам США и Израиля.

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