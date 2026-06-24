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Иран заявил, что МАГАТЭ не планирует инспектировать поврежденные ядерные объекты Ирана (ответ США)

Мир
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Иран заявил, что МАГАТЭ не планирует инспектировать поврежденные ядерные объекты Ирана (ответ США)
Иран заявил, что МАГАТЭ не планирует инспектировать поврежденные ядерные объекты Ирана (ответ США)
Президент Дональд Трамп во вторник обвинил Тегеран в «ложных заявлениях» после того, как иранский чиновник заявил, что его правительство не согласилось разрешить международным инспекторам доступ к поврежденным ядерным объектам своей страны, несмотря на заявления США.
Об этом сообщает The Washington Post.
Трамп заявил, что Иран уже согласился на инспекции на неопределенный срок и намекнул, что это один из многих пунктов прогресса за последние дни. «Если они не согласятся на это, дальнейших переговоров не будет!» — написал Трамп на Truth Social.
Противоречивые версии свидетельствуют о том, что стороны все еще далеки в видении текущих условий переговоров. И это может быть одним из многих вопросов, которые до сих пор являются предметом споров: иранские чиновники также опровергли другие сообщения о деталях, касающихся обсуждений программы Тегерана по баллистическим ракетам и того, как его правительство может использовать миллиарды долларов размороженных средств, которые он ожидает получить в результате мирных переговоров.
Спор по поводу инспекций возник, когда вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Иран согласился предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к своим ядерным объектам, заявив журналистам в Швейцарии, что это «важная веха для американского народа и первый шаг к окончательной денуклеаризации или окончательному прекращению программы ядерного оружия в Иране».
Однако на следующий день Иран отверг это утверждение, а представитель Министерства иностранных дел Эсмаил Бакай заявил, что нет никакого плана для инспекций МАГАТЭ его ядерных объектов, поврежденных войной, и что должностные лица не встречались с генеральным директором организации.
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«Для этого вопроса просто нет установленной процедуры», — сказал Бакай в комментариях, перечисленных государственными СМИ, добавив, что Иран «будет соблюдать стандартные процедуры, которые уже четко определены и прозрачны».
Американские чиновники, включая Вэнса, неоднократно заявляли, что Иран вводит в заблуждение в своей версии текущих переговоров. Государственный секретарь Марко Рубио заявил журналистам во вторник, что заявления Ирана были вызваны «внутренней политикой».
«Мы знаем, что они договорились сделать, и теперь они либо сделают это, либо нет», — сказал Рубио, прибыв в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, чтобы встретиться с арабскими союзниками из стран Персидского залива. «Если они это сделают, процесс продвинется вперед, а если нет, президенту придется принять некоторые решения».
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Иран регулярно подвергался инспекциям согласно Договору о нераспространении ядерного оружия и согласился на более интенсивный мониторинг согласно ядерному соглашению Обамы, которое Трамп часто осуждал. После того, как Трамп разорвал это соглашение в 2018 году, Иран заблокировал доступ МАГАТЭ к некоторым объектам, в то время как некоторые инспекции продолжались.
С июня 2025 года Иран запретил инспекторам посещать места, подвергшиеся бомбардировкам США и Израиля.
По материалам:
Finance.ua
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