0 800 307 555
ру
Иран разрешил пересекать Ормузский пролив — условия

Мир
46
Судно с контейнерами в море
Иран заявил, что иностранные суда могут пересекать Ормузский пролив, если они не участвуют в актах агрессии против страны и соблюдают правила, установленные Тегераном.
Об этом пишет Bloomberg.
Эти комментарии содержались в письме, разосланном среди членов Международной морской организации (IMO). В нем отмечено, что безопасный проход возможен «в координации с компетентными иранскими органами». Оригинальное письмо датировано 22 марта.

Взыскание транзитных сборов и контроль водного пути

Иран начал взимать транзитные сборы с некоторых коммерческих судов, проходящих по Ормузскому проливу, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Это еще один признак того, что страна контролирует один из самых важных морских энергетических маршрутов мира.
Из-за войны на Ближнем Востоке движение по водному пути практически остановилось — лишь немногие суда избрали транзитный маршрут у побережья Ирана.
Читайте также

Нюансы позиции Ирана

Хотя Верховный лидер Моджтаба Хаменеи ранее заявлял о необходимости держать пролив закрытым, письмо от Ирана изложило более нюансированную позицию. Страна подтвердила претензии на суверенитет над водным путем, при этом война длится уже четвертую неделю.
Почти полная остановка судоходства через Ормузский пролив, через который ежедневно перевозится около 20% мировой нефти и газа, а также значительное количество продуктов питания, металлов и других товаров, привела к резкому росту цен на жизненно важные товары.
В Азии, регионе, сильно зависимом от импорта энергоносителей, миллиарды людей сталкиваются с перебоями в поставках газа и готовятся к нормированию топлива.

Волатильность сырьевых рынков

Рынки сырья остаются чрезвычайно нестабильными, поскольку трейдеры пытаются оценить, когда конфликт завершится и Ормузский пролив снова откроют.
Во вторник цены на нефть выросли из-за опасений эскалации, однако фьючерсы могут упасть при любых признаках того, что суда смогут свободнее передвигаться по водному пути.
Читайте также

Условия безопасного прохода

В письме Иран отметил: «Невражеские суда, включая принадлежащие другим государствам или связанные с ними, могут — при условии, что они не участвуют в актах агрессии против Ирана и полностью соблюдают объявленные правила безопасности — пользоваться безопасным проходом через Ормузский пролив в координации с компетентными иранскими».
Страна также сообщила, что ограничила проход для судов агрессоров или поддерживающих акты агрессии против Ирана.
В письме также говорится о том, что полное восстановление безопасности и стабильности в проливе зависит от прекращения военных угроз в регионе.
По материалам:
Телеканал 24
Нефтегазовый секторНефтьЭкспорт нефти
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems