Ипотека в январе 2023 года: сколько выдали кредитов и под какой процент — Finance.ua
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Ипотека в январе 2023 года: сколько выдали кредитов и под какой процент

Кредит&Депозит
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Ипотека в январе 2023 года: сколько выдали кредитов и под какой процент
Ипотека в январе 2023 года: сколько выдали кредитов и под какой процент
Банки Украины в январе 2023 года выдали 357 ипотечных кредитов на общую сумму 449,5 млн грн. По сравнению с январем 2022 года новое ипотечное кредитование сократилось вдвое по количеству договоров и на четверть в денежном измерении.
Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков, передает пресс-служба НБУ.
О выдаче новой ипотеки в январе проинформировали 4 банка, которые преимущественно кредитовали в рамках государственных программ поддержки кредитования «Доступная ипотека» и «єОселя» исключительно на вторичном рынке недвижимости.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ

Средняя ставка на ипотеку

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в январе 7,5% (в декабре 2022 года — 8,3%).

Где выдают больше всего ипотечных кредитов

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в январе выдано:
  • в Киеве и Киевской области — 83 договора на общую сумму 114,7 млн грн (26% от общего объема);
  • в Волынской области — 42 договора на 50,8 млн грн (11%);
  • в Ровенской области — 36 договоров на 40,1 млн грн (9%);
  • во Львовской области — 28 договоров на 39,9 млн грн (9%).

Справка Finance.ua:

  • для участия в программе доступного ипотечного кредитования под 3% государственной компании «Укрфинжилье» уже подано 45 тысяч заявок, выдано 936 кредитов на 1,2 млрд грн;
  • перед началом большой войны в Украине произошел «бум» ипотек для квартир и жилых домов — нотариусы засвидетельствовали более 33,6 тысячи таких сделок в 2021 году. За год полномасштабного вторжения их количество сократилось в четыре раза — до 5,4 тысяч;
  • кредитная активность банков возобновляется после полного провала в течение 2022 года, однако ипотечные кредиты по-прежнему будут выдавать только некоторые банки, то есть массово кредиты на приобретение жилья предлагаться в 2023 году не будут.

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По материалам:
Finance.ua
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