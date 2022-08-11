Ипотека в Украине на фоне войны подешевела: под какой процент дают кредит — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ипотека в Украине на фоне войны подешевела: под какой процент дают кредит

Кредит&Депозит
158
Ипотека в Украине на фоне войны подешевела: под какой процент дают кредит
Ипотека в Украине на фоне войны подешевела: под какой процент дают кредит
Ставки по ипотечным кредитам в банках в Украине снизились на фоне войны как на первичном, так и на вторичном рынке.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, возобновившего ежемесячную публикацию результатов опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов.
По результатам опроса, в июне средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составила 11,48% (в феврале 2022 г. — 13,67%), на первичном — 13,35% (в феврале — 16,67%).
Читайте также
Как указали в НБУ, за период январь-июнь 2022 украинцы взяли 1344 кредита на сумму 1,17 млрд грн. Большинство кредитов пришлось на январь-февраль.
Данных о предоставленной ипотеке в марте-мае не приводится. В июне было оформлено 2 кредита (во Львовской и Полтавской областях) на 2,16 млн грн. Один — на первичке — на 1,9 млн грн, второй — на вторичном рынке — на 250 тыс. грн.
Место для вашей рекламы
При этом сумма взятых ипотечных кредитов в течение 6 месяцев превысила сумму ссуд за соответствующий период ковидного 2020 года в 1,04 млрд грн.
В данных за 2022 год представлена информация, полученная в июле 2022 года от 30 банков.

Справка Finance.ua:

  • Правительство запускает программу «Доступная ипотека» под 3%, которая будет работать для четырех категорий граждан с 1 октября, для всех украинцев ее откроют с 2023 года и уже под 7%;
  • для получения льготного кредита кандидат должен отвечать следующим требованиям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.