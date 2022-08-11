Ипотека в Украине на фоне войны подешевела: под какой процент дают кредит — Finance.ua

Ипотека в Украине на фоне войны подешевела: под какой процент дают кредит Сегодня 14:01 — Кредит&Депозит

Ипотека в Украине на фоне войны подешевела: под какой процент дают кредит

Ставки по ипотечным кредитам в банках в Украине снизились на фоне войны как на первичном, так и на вторичном рынке.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, возобновившего ежемесячную публикацию результатов опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов.

По результатам опроса, в июне средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составила 11,48% (в феврале 2022 г. — 13,67%), на первичном — 13,35% (в феврале — 16,67%).

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Как указали в НБУ, за период январь-июнь 2022 украинцы взяли 1344 кредита на сумму 1,17 млрд грн. Большинство кредитов пришлось на январь-февраль.

Данных о предоставленной ипотеке в марте-мае не приводится. В июне было оформлено 2 кредита (во Львовской и Полтавской областях) на 2,16 млн грн. Один — на первичке — на 1,9 млн грн, второй — на вторичном рынке — на 250 тыс. грн.

При этом сумма взятых ипотечных кредитов в течение 6 месяцев превысила сумму ссуд за соответствующий период ковидного 2020 года в 1,04 млрд грн.

В данных за 2022 год представлена информация, полученная в июле 2022 года от 30 банков.

Справка Finance.ua:

Правительство запускает программу «Доступная ипотека» под 3%, которая будет работать для четырех категорий граждан с 1 октября, для всех украинцев ее откроют с 2023 года и уже под 7%;

для получения льготного кредита кандидат должен отвечать следующим требованиям.



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УНН По материалам:

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