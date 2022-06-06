Списание долгов по ипотеке: кто получит — Finance.ua

Списание долгов по ипотеке: кто получит

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил механизм, что делать человеку с разрушенным имуществом, которое было в кредите.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал Даниил Гетманцев.

Кого это касается. «Во-первых, хочу отметить, что речь идет только о добросовестных должниках. То есть тех, кто обслуживал свой долг, то есть не имел задолженности в мирное время. Но на сегодняшний день имеет задолженность в связи с тем, что его имущество разрушено. Соответственно, это необходимо доказать документами и на этом основании получить списание этой задолженности», — проинформировал Гетманцев.

Кроме того, он добавил, что если украинский военный на передовой и рискует своей жизнью, защищая Украину, то ни один банк не может требовать у него просроченную задолженность на период военных действий и шесть месяцев после этого.

Справка Finance.ua:

Как ранее сообщал Гетманцев, кредиты на покупку квартиры или авто, уничтоженные во время войны, спишут. Готовится законопроект, согласно которому кредиты за покупку квартиры или авто, уничтоженных во время войны, будут списаны.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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