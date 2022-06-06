Списание долгов по ипотеке: кто получит — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Списание долгов по ипотеке: кто получит

Сегодня 09:02Кредит&Депозит
21
Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил механизм, что делать человеку с разрушенным имуществом, которое было в кредите.
Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал Даниил Гетманцев.
Кого это касается. «Во-первых, хочу отметить, что речь идет только о добросовестных должниках. То есть тех, кто обслуживал свой долг, то есть не имел задолженности в мирное время. Но на сегодняшний день имеет задолженность в связи с тем, что его имущество разрушено. Соответственно, это необходимо доказать документами и на этом основании получить списание этой задолженности», — проинформировал Гетманцев.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья 🏢

Кроме того, он добавил, что если украинский военный на передовой и рискует своей жизнью, защищая Украину, то ни один банк не может требовать у него просроченную задолженность на период военных действий и шесть месяцев после этого.

Справка Finance.ua:

  • Как ранее сообщал Гетманцев, кредиты на покупку квартиры или авто, уничтоженные во время войны, спишут. Готовится законопроект, согласно которому кредиты за покупку квартиры или авто, уничтоженных во время войны, будут списаны.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь 💰
По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.