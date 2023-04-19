Ипотека в феврале 2023 года: под какой процент в Украине выдают кредиты на жилье — Finance.ua

Ипотека в феврале 2023 года: под какой процент в Украине выдают кредиты на жилье Сегодня 16:01 — Кредит&Депозит

Ипотека в феврале 2023 года: под какой процент в Украине выдают кредиты на жилье

Банки Украины в феврале 2023 года выдали 126 ипотечных кредитов на общую сумму 169,8 млн грн.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов.

О выдаче новой ипотеки в феврале проинформировали 4 банка, преимущественно кредитовавшие в рамках государственных программ поддержки кредитования исключительно на вторичном рынке недвижимости.

Инфографика: НБУ

Средняя ставка на ипотеку

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в феврале 8,3% (в январе — 7,5%).

Где выдали больше всего ипотечных кредитов

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в феврале выдано:

в Киеве и Киевской области — 51 договор на общую сумму 77,5 млн грн (46% от общего объема);

в Ровенской области — 10 договоров на 12,5 млн грн (7%);

в Винницкой области — 7 договоров на 9,8 млн грн (6%).

Справка Finance.ua:

кредитная активность банков возобновляется после полного провала в течение 2022 года, однако ипотечные кредиты по-прежнему будут выдавать только некоторые банки, то есть массово кредиты на приобретение жилья предлагаться в 2023 году не будут;

банки Украины в январе 2023 года выдали 357 ипотечных кредитов на общую сумму 449,5 млн грн. По сравнению с январем 2022 года новое ипотечное кредитование сократилось вдвое по количеству договоров и на четверть в денежном измерении;

по данным Dim.Ria, самый дорогой квадратный метр за 1-комн. квартиру в Киеве — 1700 долларов.

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