iPhone автоматически анализирует фото пользователей: функция iOS 18 вызвала обеспокоенность относительно приватности — Finance.ua
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iPhone автоматически анализирует фото пользователей: функция iOS 18 вызвала обеспокоенность относительно приватности

Технологии&Авто
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iPhone автоматически анализирует фото пользователей: функция iOS 18 вызвала обеспокоенность относительно приватности
iPhone автоматически анализирует фото пользователей: функция iOS 18 вызвала обеспокоенность относительно приватности
В iOS 18 появился новый функционал «Расширенный визуальный поиск» («Enhanced Visual Search») в приложении «Фотографии», который автоматически передает данные об изображениях на серверы Apple.
Об этом пишет The Verge.
Эта функция позволяет определять ориентиры или искать их в библиотеке фотографий и включена по умолчанию.
Скриншот: Telegram/Meta.ua
Скриншот: Telegram/Meta.ua
Однако ее существование почти не упоминалось при презентации новой операционной системы.

Как работает функция

Функция работает на основе машинного обучения, похожего на визуальный поиск.
Пользователь может найти функцию, проведя пальцем вверх по фото, где изображено здание или ориентир, и в дальнейшем выбрать «Искать ориентир».
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Телефон отправляет части изображений (так называемые векторные вставки) вместе с несколькими «фальшивыми запросами» в Apple. В ответ компания отправляет пакет данных, из которого телефон выбирает соответствующее совпадение.
В настройках функции указано, что она «конфиденциально сопоставляет места на фотографиях», но детальное объяснение, как именно это происходит, — Apple не предоставила. Компания пока не прокомментировала ситуацию.
По словам разработчика Джеффа Джонсона, даже если компания декларирует конфиденциальность данных, передача какой-либо информации на сторонние серверы снижает уровень конфиденциальности.
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Он также напомнил о предыдущих обещаниях Apple, сделанных на CES 2019, в частности слоган «Что происходит на вашем iPhone — остается на вашем iPhone».
Пользователи, желающие отключить функцию, могут найти ее в iOS/iPadOS в разделе «Настройки» > «Программы» > «Фотографии» или на Mac под заголовком «Поиск» в разделе «Фотографии» > «Настройки».
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