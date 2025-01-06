Гендиректор Apple сделает взнос в $1 млн на инаугурацию Трампа — СМИ 06.01.2025, 01:15 — Мир

Гендиректор Apple сделает взнос в $1 млн на инаугурацию Трампа — СМИ

Генеральный директор Apple Тим Кук лично пожертвует 1 миллион долларов инаугурационному комитету новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что за несколько недель до пожертвования Кук ужинал с Трампом в Мар-а-Лаго.

Кук часто встречался с Трампом во время его первого срока, и ему удалось выстроить личные отношения с новоизбранным президентом.

Какие компании пожертвуют средства на инаугурацию

Ожидается, что компания Apple отдельно не будет делать пожертвования.

Как пишет The Independent , кроме Кука, пожертвование в инаугурационный фонд Трампа сделают компания Amazon, Meta, автомобильные компании Toyota, Ford и General Motors.

Прогнозируется, что инаугурационный комитет соберет более 150 миллионов долларов, побив предварительный рекорд по сбору средств в размере 107 миллионов долларов, который был установлен на первой инаугурации Трампа в 2017 году.

Укрінформ По материалам:

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