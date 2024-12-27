Глобальная цепочка поставок под угрозой из-за угроз Трампа ввести пошлины — Bloomberg Сегодня 20:34

Бизнес США и Европы перемещает заказы и изучает возможность повышения цен, в то время как китайские фабрики ищут покупателей в других местах после угроз Трампа ввести новые пошлины.

Об этом пишет Bloomberg.

Одна лишь угроза введения пошлин провоцирует хаос в бизнес-среде, из-за которого мировая торговая система становится склонной к проблемам, отягощенной более высокими затратами и уязвимой к сбоям.

Согласно опросу Oxford Economics, 65% респондентов заявили, что глобальная торговая война является главным риском для мировой экономики в течение следующих двух лет, 38% опрошенных указали на противостояние россии и НАТО и 14% - конфликт Китая и Тайваня.

Сообщается, что некоторые компании делают заказы на опережение. Другие ищут новых поставщиков или, если это невозможно, пересматривают действующие условия.

Восстановление стресса сопровождается более высокими затратами в виде больших запасов, более дорогой ускоренной доставки или риска с непроверенными партнерами. По словам предпринимателей, прибыль пострадает, а расходы уменьшатся в других местах, впрочем, в конечном итоге за все заплатят потребители.

Проблема в том, что, несмотря на все меры предосторожности, нет гарантии, что стратегии, которые помогли некоторым компаниям выдержать первую торговую войну Трампа, сработают и на этот раз, ведь в поле его зрения попали как союзники, так и противники.

В портах Китая наблюдался двузначный рост контейнерооборота через две недели после выборов, и он увеличился еще больше, почти на 30% на вторую неделю декабря.

Международные грузовые авиарейсы увеличивались по меньшей мере на треть еженедельно с середины октября, и экономисты ожидают, что это продолжится, поскольку клиенты спешат загружать заказы.

Економічна Правда По материалам:

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