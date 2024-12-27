Глобальная цепочка поставок под угрозой из-за угроз Трампа ввести пошлины — Bloomberg — Finance.ua
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Глобальная цепочка поставок под угрозой из-за угроз Трампа ввести пошлины — Bloomberg

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Бизнес США и Европы перемещает заказы и изучает возможность повышения цен, в то время как китайские фабрики ищут покупателей в других местах после угроз Трампа ввести новые пошлины.
Об этом пишет Bloomberg.
Одна лишь угроза введения пошлин провоцирует хаос в бизнес-среде, из-за которого мировая торговая система становится склонной к проблемам, отягощенной более высокими затратами и уязвимой к сбоям.
Согласно опросу Oxford Economics, 65% респондентов заявили, что глобальная торговая война является главным риском для мировой экономики в течение следующих двух лет, 38% опрошенных указали на противостояние россии и НАТО и 14% - конфликт Китая и Тайваня.
Сообщается, что некоторые компании делают заказы на опережение. Другие ищут новых поставщиков или, если это невозможно, пересматривают действующие условия.
Восстановление стресса сопровождается более высокими затратами в виде больших запасов, более дорогой ускоренной доставки или риска с непроверенными партнерами. По словам предпринимателей, прибыль пострадает, а расходы уменьшатся в других местах, впрочем, в конечном итоге за все заплатят потребители.
Проблема в том, что, несмотря на все меры предосторожности, нет гарантии, что стратегии, которые помогли некоторым компаниям выдержать первую торговую войну Трампа, сработают и на этот раз, ведь в поле его зрения попали как союзники, так и противники.
В портах Китая наблюдался двузначный рост контейнерооборота через две недели после выборов, и он увеличился еще больше, почти на 30% на вторую неделю декабря.
Международные грузовые авиарейсы увеличивались по меньшей мере на треть еженедельно с середины октября, и экономисты ожидают, что это продолжится, поскольку клиенты спешат загружать заказы.
По материалам:
Економічна Правда
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