Apple Intelligence в iOS 18.2 требуется вдвое больше памяти на iPhone — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple Intelligence в iOS 18.2 требуется вдвое больше памяти на iPhone

Технологии&Авто
18
Apple Intelligence в iOS 18.2 требуется вдвое больше памяти на iPhone
Apple Intelligence в iOS 18.2 требуется вдвое больше памяти на iPhone
С выпуском iOS 18.1 Apple Intelligence начала постепенно разворачиваться на iPhone, iPad и Mac, а с iOS 18.2 функции искусственного интеллекта стали требовать вдвое больше памяти.
Как пишет 9to5mac, отныне для Apple Intelligence понадобится 7 ГБ бесплатного хранилища на устройстве — изначально речь шла о 4 ГБ. Требования выросли ввиду запуска ряда новых функций, таких как Genmoji, ChatGPT в Siri и Image Playground, которая создает изображение на основе подсказок пользователя.
Одной из причин, почему эти функции ИИ требуют так много места, является то, что Apple Intelligence использует обработку на устройстве и соответственно сами модели должны храниться на устройстве. Несмотря на то, что такой метод обеспечивает некоторую дополнительную конфиденциальность, влияние на пространство для хранения будет постоянным — то есть, ожидайте еще больше требований к хранилищу с запуском новых функций.
Читайте также
Apple не собирается добавлять новые функции искусственного интеллекта в iOS 18.3, но новые бета-версии могут изменить эти планы.
Предыдущие опросы показали, что пользователи далеко не в восторге от новых функций iPhone — по крайней мере, 73% опрошенных людей, протестировавших Apple Intelligence, отмечали, что обновление «не дает никакой пользы» их опыту работы с телефоном. Также пользователи жалуются на значительное влияние новых функций на батарею устройства и предоставление ложных итогов новостных статей от Apple Intelligence.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.