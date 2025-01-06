Apple Intelligence в iOS 18.2 требуется вдвое больше памяти на iPhone — Finance.ua

Apple Intelligence в iOS 18.2 требуется вдвое больше памяти на iPhone Сегодня 22:22 — Технологии&Авто

Apple Intelligence в iOS 18.2 требуется вдвое больше памяти на iPhone

С выпуском iOS 18.1 Apple Intelligence начала постепенно разворачиваться на iPhone, iPad и Mac, а с iOS 18.2 функции искусственного интеллекта стали требовать вдвое больше памяти.

Как пишет 9to5mac , отныне для Apple Intelligence понадобится 7 ГБ бесплатного хранилища на устройстве — изначально речь шла о 4 ГБ. Требования выросли ввиду запуска ряда новых функций, таких как Genmoji, ChatGPT в Siri и Image Playground, которая создает изображение на основе подсказок пользователя.

Одной из причин, почему эти функции ИИ требуют так много места, является то, что Apple Intelligence использует обработку на устройстве и соответственно сами модели должны храниться на устройстве. Несмотря на то, что такой метод обеспечивает некоторую дополнительную конфиденциальность, влияние на пространство для хранения будет постоянным — то есть, ожидайте еще больше требований к хранилищу с запуском новых функций.

Apple не собирается добавлять новые функции искусственного интеллекта в iOS 18.3, но новые бета-версии могут изменить эти планы.

Предыдущие опросы показали, что пользователи далеко не в восторге от новых функций iPhone — по крайней мере, 73% опрошенных людей, протестировавших Apple Intelligence, отмечали, что обновление «не дает никакой пользы» их опыту работы с телефоном. Также пользователи жалуются на значительное влияние новых функций на батарею устройства и предоставление ложных итогов новостных статей от Apple Intelligence.

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