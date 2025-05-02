iOS 19 может добавить несколько новых ИИ-моделей от сторонних разработчиков — Finance.ua

iOS 19 может добавить несколько новых ИИ-моделей от сторонних разработчиков Сегодня 06:24 — Технологии&Авто

iOS 19 может добавить несколько новых ИИ-моделей от сторонних разработчиков

Apple, похоже, готовит большой шаг в развитии своей системы искусственного интеллекта Apple Intelligence в iOS 19. Как стало известно, компания может добавить поддержку нескольких новых моделей ИИ от сторонних разработчиков. Среди них — вероятная интеграция Google Gemini, сообщает 9to5Mac

Эти новости появились на фоне антимонопольного судебного процесса против Google. В ходе свидетельств генеральный директор компании Сундар Пичаи выразил надежду, что Gemini станет частью Apple Intelligence уже в этом году.

Пичаи также рассказал, что в течение 2024 года имел серию разговоров с CEO Apple Тимом Куком и надеется на подписание соответствующего соглашения до середины года.

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Во время тех же слушаний Пичаи также фактически подтвердил, что Apple планирует интегрировать в свою ИИ-платформу больше моделей сторонних разработчиков. По его словам, Кук прямо сказал, что в этом году у Apple Intelligence появятся новые внешние модели. Это может свидетельствовать о более широком видении Apple, в рамках которого iPhone будет служить платформой-агрегатором для лучших ИИ-инструментов на рынке.

И хотя пока неясно, смогут ли пользователи одновременно использовать несколько моделей или iOS 19 ограничит их одним «ИИ-расширением» за раз, такая открытая экосистема расширяет возможности искусственного интеллекта на iPhone.

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Если интеграция Gemini действительно произойдет, она, вероятно, будет работать по аналогии с текущим решением для ChatGPT: пользователи смогут напрямую обращаться к Gemini через Siri по собственному выбору.

Эти планы могут стать важным шагом Apple на фоне конкуренции с Google и OpenAI. Одна модель, в которой пользователь получает доступ к нескольким умным ассистентам от разных разработчиков, способна сделать iPhone еще более гибким и полезным в повседневном использовании.

Телеканал 24 По материалам:

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