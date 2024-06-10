iOS 18 получит функцию блокировки отдельных приложений — Finance.ua

iOS 18 получит функцию блокировки отдельных приложений Сегодня 22:32 — Технологии&Авто

iOS 18 получит функцию блокировки отдельных приложений

Следующая версия мобильной операционной системы iOS 18 от Apple предложит новую функцию безопасности, которая позволит пользователям блокировать встроенные приложения, такие как почта, сообщения, фотографии, Safari и другие.

Об этом сообщает издание MacRumors.

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«Пользователи iPhone уже нашли способы блокировки приложений с помощью экранного времени или ярлыков, но в iOS 18 эти методы больше не нужны», — говорится в сообщении.

Новая функция обеспечит дополнительный уровень конфиденциальности, требуя аутентификации с помощью Face ID, Touch ID или пароля для разблокирования заблокированных приложений.

Пока не известно, будет ли эта функция работать со сторонними приложениями из App Store.

Теперь iOS позволяет защищать только отдельное содержимое в некоторых встроенных приложениях, например, заметки или фотографии. Обновление позволит полностью блокировать целые программы, даже если устройство разблокировано.

Представление iOS 18 со всеми новыми функциями ожидается на конференции WWDC 2024 года в понедельник. Первая бета-версия для разработчиков выйдет сразу после основной презентации, а финальный релиз для широкого круга пользователей запланирован на сентябрь.

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