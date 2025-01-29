Инвесторы вывели $457 млн ​​из Bitcoin-ETF на фоне паники из-за китайского ИИ DeepSeek — Finance.ua
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Инвесторы вывели $457 млн ​​из Bitcoin-ETF на фоне паники из-за китайского ИИ DeepSeek

Криптовалюта
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Инвесторы вывели $457 млн ​​из Bitcoin-ETF на фоне паники из-за китайского ИИ DeepSeek
Инвесторы вывели $457 млн ​​из Bitcoin-ETF на фоне паники из-за китайского ИИ DeepSeek
28 января стал переломным днем ​​для Bitcoin-ETF в США. После семидневного периода интенсивного притока, составившего более $4,2 млрд, рынок получил резкий удар: инвесторы стали массово выводить средства. Общие оттоки за сутки достигли $457,48 млн, согласно данным SoSoValue.
Лидером среди потерь стал фонд Fidelity FBTC, потерявший $268,59 млн. Вторую позицию занял Grayscale GBTC, зафиксировавший оттоки на уровне $108,47 млн. Следом идут Bitwise BITB с $88,57 млн ​​и ARK 21Shares ARKB, который лишился $50,11 млн. В то же время VanEck HODL потерял всего $5,68 млн.
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Интересно, что BlackRock IBIT стал исключением дня, получив приток в $63,94 млн, благодаря чему общий объем привлеченных средств достиг почти $40 млрд с момента запуска. Остальные шесть ETF не зафиксировали никаких изменений.
Объем торгов этими продуктами 27 января достиг $4,8 млрд, превысив показатель предыдущего дня в $3,65 млрд.
Ключевым фактором, повлекшим такую ​​нестабильность, стала глобальная паника из-за стремительного успеха китайского AI-приложения DeepSeek. Эта новая разработка, которая позиционируется в качестве конкурента ChatGPT, была создана с минимальными затратами и выпущена в формате «open-source». Инвесторы опасаются, что это может поколебать доминирование США в секторе искусственного интеллекта.
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На этом фоне BTC снизился со $105 000 до $97 855, вызвав ликвидацию позиций на сумму около $1 млрд.
Аналитики прогнозируют, что волатильность сохранится, пока инвесторы будут анализировать риски, связанные с технологическими изменениями.

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По материалам:
Brokker.news
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