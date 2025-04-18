Инвестировать станет проще: Правительство изменило правила для проектов со значительными инвестициями — Finance.ua
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Инвестировать станет проще: Правительство изменило правила для проектов со значительными инвестициями

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Инвестировать станет проще: Правительство изменило правила для проектов со значительными инвестициями
Инвестировать станет проще: Правительство изменило правила для проектов со значительными инвестициями
Кабинет Министров разрешил инвесторам начинать вкладывать деньги в свои проекты раньше — не дожидаясь стандартного 18-месячного срока до момента подачи заявки на государственную поддержку.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
Важно: такие инвестиции не будут засчитываться в общий объем «значительных инвестиций», как это определено законом. Но такое изменение открывает больше возможностей для тех, кто готов приступить к работе уже сейчас, не откладывая планы на потом.
Это пример того, как сотрудничество государства и бизнеса может создавать реальные предпосылки для экономического роста и финансовой независимости. Чтобы этого добиться, мы должны развивать производство, привлекать инвестиции в реальный сектор и поддерживать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью", — объяснил заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратив.
Государство поддерживает крупные инвестпроекты в рамках политики «Сделано в Украине». Если бизнес инвестирует не менее 12 млн евро, он может получить компенсацию до 30% расходов на капитальные инвестиции.
Проекты могут длиться до 5 лет, а среди приоритетных направлений — перерабатывающая промышленность, логистика, добыча, медицина, образование, культура, туризм, спорт, IT и другие отрасли.

Справка Finance.ua:

  • Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что государство должно пересмотреть программы поддержки экономики, в частности, программу «Сделано в Украине», поскольку темпы ее восстановления упали;
  • согласно исследованию, 42% компаний в Украине считают, что сейчас более или менее подходящее время для инвестиций в новое оборудование, тогда как 57% считают, что это плохое время;
  • в 2024 году 45% опрошенных компаний осуществляли инвестиции.
  • подавляющее большинство респондентов в 2024 году инвестировали в ремонт или замену изношенного или устаревшего оборудования (67%);
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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