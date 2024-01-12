Инвестиционное подразделение Всемирного банка привлекло почти 1 млрд долларов для Украины — Finance.ua
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Инвестиционное подразделение Всемирного банка привлекло почти 1 млрд долларов для Украины

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Инвестиционное подразделение Всемирного банка привлекло почти 1 млрд долларов для Украины
Инвестиционное подразделение Всемирного банка привлекло почти 1 млрд долларов для Украины
Частное инвестиционное подразделение Всемирного банка привлекло почти 1 миллиард долларов на восстановление частного сектора Украины.
Об этом заявил управляющий директор Международной финансовой корпорации (IFC) Махтар Диоп, сообщает Reuters.
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По его словам, около 620 млн долларов из средств, привлеченных для Украины — часть пакета в 2 млрд долларов, объявленного в декабре 2022 года, — поступили из собственного баланса инвестиционного подразделения, а еще 360 млн долларов — из внешнего финансирования.
«Прежде всего нам нужно продолжать следить за развитием политической ситуации, и есть некоторые опасения. Нам нужно будет продолжать мобилизовать больше ресурсов, чтобы немного гарантировать некоторые из инвестиций, которые мы делаем, потому что мы берем много инвестиций на свой баланс», — заявил он.
Диоп добавил, что IFC подвержен риску в Украине больше, чем другие агентства по развитию.
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Киев рассматривает вопрос мобилизации средств на восстановление, оцениваемых в 400 млрд долларов, как никогда остро, поскольку в Европе и США появились признаки усталости от доноров.
По словам Диопа, предоставление гарантий, чтобы дать внешним инвесторам уверенность в размещении ресурсов, было «главной задачей», которая стоит перед МФК в деле мобилизации дальнейших средств для своего пакета поддержки.
По материалам:
РБК-Україна
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