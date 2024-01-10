Всемирный банк оценил перспективу глобального роста после пандемии как «ничтожную» — Finance.ua
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Всемирный банк оценил перспективу глобального роста после пандемии как «ничтожную»

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Всемирный банк оценил перспективу глобального роста после пандемии как «ничтожную»
Всемирный банк оценил перспективу глобального роста после пандемии как «ничтожную»
По данным Всемирного банка, темп роста экономики в мире — самый слабый за последние десятилетия, поскольку восстановление после пандемии отягощено высокими процентными ставками, вялой торговлей и геополитической напряженностью.
Об этом сообщает Bloomberg.
По оценке банка рост мировой экономики в период с 2020 по 2024 годы стал самым слабым началом десятилетия за последние 30 лет. Отмечается, что мировая активность будет самой низкой с начала 1990-х годов, что является «ничтожной вехой». Это сделает одну из четырех развивающихся экономик беднее, чем до пандемии Covid-19.
«Без значительной коррекции курса 2020-е годы станут десятилетием упущенных возможностей. Такой слабый рост в ближайшей перспективе оставит многие беднейшие страны с парализующим уровнем долга и слабым доступом к пище для почти каждого третьего человека», — заявил главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл.
В учреждении считают, что рост инвестиций на душу населения в развивающихся экономиках в течение 2023−2024 годов составит в среднем 3,7%, примерно вдвое меньше, чем за предыдущие 20 лет.
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Всемирный банк прогнозирует, что глобальный рост в 2024 году замедлится до 2,4%. Согласно оценкам, глобальный рост в 2020—2024 годах составит 2,2%, что станет самым низким показателем за пятилетний период после 2,1% в 1990—1994 годах.
По материалам:
РБК-Україна
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