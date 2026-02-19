Интернет-магазин Нацбанка подвергся кибератаке Сегодня 14:40

Интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины временно недоступен из-за кибератаки на компанию-подрядчика.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

В то же время, НБУ уверяет, что критические системы банка не пострадали, а финансовые данные пользователей остаются защищенными.

Что произошло

данные платежных карт и любая финансовая информация остались защищенными. Злоумышленники могли получить доступ к персональной информации пользователей интернет-магазина: имя и фамилия, номер телефона, e-mail и адрес доставки.

Системы защиты данных НБУ работают в штатном режиме. Банк вместе с поставщиком услуг принимает меры для выяснения обстоятельств и устранения последствий инцидента.

Почему атаковали подрядчика

Как объясняет регулятор, это пример так называемой supply chain-атаки — хакеры ищут самое слабое звено в цепи поставки. Подобные случаи были и за рубежом, например, атаки на SolarWinds, Kaseya и ASUS.

НБУ с самого начала изолировал подрядчиков от критических систем, поэтому атака на компанию-подрядчика не коснулась основных систем банка.

«Ни одна организация в мире не может гарантировать 100% защиту от атак — это реальность современной кибербезопасности. Но зрелая кибербезопасность — это, когда атака не достигает критических систем. И именно это и произошло: благодаря правильной архитектуре инцидент, произошедший у подрядчика, не повлиял на НБУ», — говорится в сообщении.

Какие данные могли быть скомпрометированы

Потенциально под угрозой только данные, введенные при регистрации в интернет-магазине. Злоумышленники могут использовать их для фишинговых атак, поэтому НБУ советует:

не открывать подозрительные письма с просьбой подтвердить данные;

не звонить по информации о платежных картах;

не оплачивать заказы альтернативными способами;

не переходить по ссылкам для «срочной верификации».

Напомним, с 3 февраля 2025 года Нацбанк ввел верификацию аккаунтов пользователей своего интернет-магазина нумизматической продукции с использованием Системы BankID НБУ.

Ранее мы сообщали , что в первой половине 2025 года Украина заняла пятое место в мире по количеству совершенных против страны кибератак.

