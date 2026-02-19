0 800 307 555
Интернет-магазин Нацбанка подвергся кибератаке

Интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины временно недоступен из-за кибератаки на компанию-подрядчика.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
В то же время, НБУ уверяет, что критические системы банка не пострадали, а финансовые данные пользователей остаются защищенными.

Что произошло

Злоумышленники могли получить доступ к персональной информации пользователей интернет-магазина: имя и фамилия, номер телефона, e-mail и адрес доставки. При этом данные платежных карт и любая финансовая информация остались защищенными.
Системы защиты данных НБУ работают в штатном режиме. Банк вместе с поставщиком услуг принимает меры для выяснения обстоятельств и устранения последствий инцидента.

Почему атаковали подрядчика

Как объясняет регулятор, это пример так называемой supply chain-атаки — хакеры ищут самое слабое звено в цепи поставки. Подобные случаи были и за рубежом, например, атаки на SolarWinds, Kaseya и ASUS.
НБУ с самого начала изолировал подрядчиков от критических систем, поэтому атака на компанию-подрядчика не коснулась основных систем банка.
«Ни одна организация в мире не может гарантировать 100% защиту от атак — это реальность современной кибербезопасности. Но зрелая кибербезопасность — это, когда атака не достигает критических систем. И именно это и произошло: благодаря правильной архитектуре инцидент, произошедший у подрядчика, не повлиял на НБУ», — говорится в сообщении.

Какие данные могли быть скомпрометированы

Потенциально под угрозой только данные, введенные при регистрации в интернет-магазине. Злоумышленники могут использовать их для фишинговых атак, поэтому НБУ советует:
  • не открывать подозрительные письма с просьбой подтвердить данные;
  • не звонить по информации о платежных картах;
  • не оплачивать заказы альтернативными способами;
  • не переходить по ссылкам для «срочной верификации».
Напомним, с 3 февраля 2025 года Нацбанк ввел верификацию аккаунтов пользователей своего интернет-магазина нумизматической продукции с использованием Системы BankID НБУ.
Ранее мы сообщали, что в первой половине 2025 года Украина заняла пятое место в мире по количеству совершенных против страны кибератак.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУ
