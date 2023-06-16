Intel инвестирует 4,6 миллиарда долларов в новый завод по производству микросхем в Польше — Finance.ua

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Intel инвестирует 4,6 миллиарда долларов в новый завод по производству микросхем в Польше

Фондовый рынок
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Intel инвестирует 4,6 миллиарда долларов в новый завод по производству микросхем в Польше
Intel инвестирует 4,6 миллиарда долларов в новый завод по производству микросхем в Польше
Американский производитель микросхем — корпорация Intel — планирует инвестировать до 4,6 млрд долл. в новый завод по сборке и испытанию полупроводников вблизи Вроцлава (Польша).
Об этом пишет Reuters.
Как сообщила компания, этот проект внедряется в рамках многомиллиардной инвестиционной программы по всей Европе по наращиванию мощностей по производству чипов.
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В прошлом году американский производитель микросхем объявил о планах построить большой комплекс по производству микросхем в Германии, а также объекты в Ирландии и Франции, поскольку рассчитывает извлечь выгоду из облегченных правил финансирования и субсидий Еврокомиссии на фоне того, ЕС стремится уменьшить свою зависимость от поставок с США и Азии.
На заводе в Польше будет работать 2 тыс. сотрудников и будут созданы несколько тысяч дополнительных рабочих мест на этапе строительства и найма поставщиков, заявили в компании.
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«У Польши было несколько больше стремление выиграть этот участок», — сказал на пресс-конференции генеральный директор Intel Пэт Хелсингер.
Несколько стран соревнуются за то, чтобы Intel инвестировала в их регионы, а некоторые, как Германия, заручившаяся поддержкой Intel, ведут переговоры о размере субсидий, которые они могут выделить.
Газета Handelsblatt сообщила, что правительство Германии и Intel близки к соглашению о предоставлении субсидий на сумму 9,9 миллиарда евро по сравнению с ранее согласованными 6,8 миллиарда.
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«Мы не просим о подачках, мы просим о конкурентоспособности. Расходы на рабочую силу значительно выросли», — сказал Гелсингер в интервью.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал завод Intel «самой большой инвестицией с нуля в истории Польши».
Intel, работающая в стране уже 30 лет и насчитывающая 4000 работников, заявила, что избрала Польшу из-за ее инфраструктуры, имеющихся талантов и отметила, что эта площадка находится недалеко от запланированного завода в Германии и завода в Ирландии.

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По материалам:
Економічна Правда
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