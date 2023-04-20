Intel остановит производство чипов для криптомайнеров — Finance.ua

Intel остановит производство чипов для криптомайнеров 20.04.2023, 00:51 — Криптовалюта

Intel остановит производство чипов для криптомайнеров

Технологическая компания Intel останавливает производство чипов для биткоин-майнеров линейки Blockscale.

Об этом пишет Reuters

Линейка Blockscale была представлена в апреле прошлого года. Одними из первых покупателей чипов от Intel стали компании Block Inc. и Argo Blockchain.

Решение об остановке производства чипов для майнеров, спустя год после презентации линейки, в Intel объяснили стремлением переориентировать бизнес, чтобы сократить издержки компании.

Производитель прекратит принимать заявки на производство чипов линейки Blockscale 20 октября 2023 года. Завершение поставок намечено на апрель 2024 года.

В последние месяцы корпорация провела комплекс мер по снижению затрат, в частности урезав зарплаты топ-менеджерам. В феврале Intel заявила о намерении добиться ежегодной экономии от $3 млрд до $10 млрд за период до 2025 года.

cryptomisto По материалам:

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