Intel остановит производство чипов для криптомайнеров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Intel остановит производство чипов для криптомайнеров

Криптовалюта
13
Intel остановит производство чипов для криптомайнеров
Intel остановит производство чипов для криптомайнеров
Технологическая компания Intel останавливает производство чипов для биткоин-майнеров линейки Blockscale.
Об этом пишет Reuters.
Линейка Blockscale была представлена в апреле прошлого года. Одними из первых покупателей чипов от Intel стали компании Block Inc. и Argo Blockchain.
Решение об остановке производства чипов для майнеров, спустя год после презентации линейки, в Intel объяснили стремлением переориентировать бизнес, чтобы сократить издержки компании.
Производитель прекратит принимать заявки на производство чипов линейки Blockscale 20 октября 2023 года. Завершение поставок намечено на апрель 2024 года.
В последние месяцы корпорация провела комплекс мер по снижению затрат, в частности урезав зарплаты топ-менеджерам. В феврале Intel заявила о намерении добиться ежегодной экономии от $3 млрд до $10 млрд за период до 2025 года.
По материалам:
cryptomisto
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.