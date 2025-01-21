Instagram запускает собственный видеоредактор на замену CapCut — Finance.ua

Instagram запускает собственный видеоредактор на замену CapCut 21.01.2025, 01:13 — Технологии&Авто

Instagram запускает собственный видеоредактор на замену CapCut

Instagram анонсировал приложение для редактирования видео Edits, которое должно стать альтернативой китайскому CapCut. Запуск планируется в феврале, а функции автоматических субтитров, фильтров и аналитики будут бесплатными.

Об этом пишет Mashable

Instagram представил Edits — бесплатное приложение для редактирования видео, во многом напоминающее CapCut.

Читайте также Instagram запустил новую функцию планирования сообщений

В воскресенье руководитель Instagram Адам Моссери опубликовал видео в Threads, где назвал Edits «комплексным набором творческих инструментов» и рассказал о его запланированных возможностях.

«Будет специальная вкладка для вдохновения, другая — для отслеживания ваших ранних идей, гораздо более качественная камера, которую я использовал для записи этого видео, все ожидаемые вами инструменты для редактирования, возможность делиться черновиками с друзьями и другими создателями, и, если вы решите поделиться своими видео в Instagram, мощная аналитика о том, как эти видео продаются», — написал Моссери.

Читайте также Instagram добавит новые функции сортировки и фильтрации сообщений

Хотя на странице Edits в iOS App Store отмечено, что запуск приложения ожидается 13 марта, руководитель Instagram Адам Моссери заявил, что он может появиться уже в феврале. Предварительные заказы для iOS уже открыты, а на Android эта возможность станет доступна «в ближайшее время».

Моссери заметил, что первая версия Edits будет ограничена по функционалу, и призвал пользователей проявить терпение.

Читайте также Instagram снижает качество видео с низкой популярностью

Согласно информации на iOS App Store, Edits позволит снимать видео продолжительностью до 10 минут с возможностью настраивать разрешение и частоту кадров. Приложение также предложит инструменты редактирования, включая автоматическое создание субтитров, видеофильтры, голосовые эффекты, функцию устранения фонового шума и анимацию с искусственным интеллектом для оживления изображений.

Кроме того, в приложении будет информационная панель для отслеживания эффективности видео в Instagram.

Читайте также Создатели контента в Instagram смогут создавать ИИ-двойников для общения с подписчиками

Объявление об Edits вызвало обсуждение из-за его схожести с популярным приложением CapCut от ByteDance. Это особенно актуально, поскольку CapCut был изъят из американских магазинов приложений в рамках запрета, направленного против программ, связанных с «иностранными противниками», в частности, TikTok. Моссери косвенно вспомнил об этих событиях, отметив, что «сейчас в мире много изменений» и что Edits пригодится пользователям, которые создают видео для разных платформ, а не только для Instagram.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.