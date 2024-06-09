Instagram тестирует рекламу, которую нельзя пропустить — Finance.ua

Instagram тестирует рекламу, которую нельзя пропустить
Социальная сеть Instagram подтвердила, что тестирует обновление платформы, а именно рекламу, которую нельзя пропустить.
Об этом пишет TechCrunch.
На рекламе будут отображаться таймеры обратного отсчета и до окончания рекламы пользователи не смогут просматривать какой-то другой контент в приложении.
«Мы всегда тестируем форматы, которые могут принести пользу рекламодателям. Во время тестирования и обучения мы обновим, если этот тест приведет к каким-то официальным изменениям в продукте», — сказал представитель компании Meta.
Новую функцию сначала заметил пользователь Instagram Дэн Леви, опубликовавший скриншот рекламы в своем аккаунте на X.
Похоже, теперь Meta заставляет нас смотреть рекламу в наших лентах в Instagram! Законное приложение не позволило мне прокрутить эту рекламу, что для меня просто безумный шаг", — написал он.
Еще один пользователь написал Reddit, что если во время такой рекламы щелкнуть на значок информации рядом, то выбивает сообщение:
«Вы видите рекламную паузу. Рекламные паузы — это новый способ просмотра рекламы в Instagram. Иногда вам необходимо просмотреть рекламу перед продолжением просмотра».
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Instagram отказался сообщить, где в приложении Instagram показываются рекламные паузы и тестировала ли компания эту функцию по всему миру. Однако на скриншотах видны рекламные паузы, появляющиеся в ленте приложения во время просмотра видеосообщений.
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