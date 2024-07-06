Instagram тестирует функцию ИИ-аватаров для пользователей — Finance.ua

Instagram тестирует функцию ИИ-аватаров для пользователей
В соцсети Instagram тестируют функцию ИИ-аватаров для пользователей.
Об этом сообщил генеральный директор Meta Марк Цукерберг, пишет The Verge.
Благодаря функции пользователи смогут общаться с ИИ-аватарами, фактически являющимися чат-ботами.
Общение будет происходить преимущественно через сообщения, которые будут иметь отметку, созданную искусственным интеллектом.
ИИ-аватары также помогут бизнесу вести коммуникацию с клиентами, говорит Цукерберг.
Сначала в тестировании примут участие примерно 50 «создателей» и небольшой процент обычных пользователей в США.
Позже функция станет доступна для большего количества пользователей, а полноценно запустить ее планируют в августе этого года.
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