Instagram тестирует функцию ИИ-аватаров для пользователей — Finance.ua
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Instagram тестирует функцию ИИ-аватаров для пользователей

Технологии&Авто
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Instagram тестирует функцию ИИ-аватаров для пользователей
Instagram тестирует функцию ИИ-аватаров для пользователей
В соцсети Instagram тестируют функцию ИИ-аватаров для пользователей.
Об этом сообщил генеральный директор Meta Марк Цукерберг, пишет The Verge.
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Благодаря функции пользователи смогут общаться с ИИ-аватарами, фактически являющимися чат-ботами.
Общение будет происходить преимущественно через сообщения, которые будут иметь отметку, созданную искусственным интеллектом.
ИИ-аватары также помогут бизнесу вести коммуникацию с клиентами, говорит Цукерберг.
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Сначала в тестировании примут участие примерно 50 «создателей» и небольшой процент обычных пользователей в США.
Позже функция станет доступна для большего количества пользователей, а полноценно запустить ее планируют в августе этого года.
По материалам:
The Village Україна
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