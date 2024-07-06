Instagram тестирует функцию ИИ-аватаров для пользователей — Finance.ua

Instagram тестирует функцию ИИ-аватаров для пользователей 06.07.2024, 02:09 — Технологии&Авто

Instagram тестирует функцию ИИ-аватаров для пользователей

В соцсети Instagram тестируют функцию ИИ-аватаров для пользователей.

Об этом сообщил генеральный директор Meta Марк Цукерберг, пишет The Verge.

Благодаря функции пользователи смогут общаться с ИИ-аватарами, фактически являющимися чат-ботами.

Общение будет происходить преимущественно через сообщения, которые будут иметь отметку, созданную искусственным интеллектом.

ИИ-аватары также помогут бизнесу вести коммуникацию с клиентами, говорит Цукерберг.

Читайте также TikTok запускает приложение, которое будет конкурировать с Instagram

Сначала в тестировании примут участие примерно 50 «создателей» и небольшой процент обычных пользователей в США.

Позже функция станет доступна для большего количества пользователей, а полноценно запустить ее планируют в августе этого года.

The Village Україна По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.