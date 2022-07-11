Иностранные средства покрыли только половину потребностей бюджета Украины — Finance.ua

Иностранные средства покрыли только половину потребностей бюджета Украины Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Иностранные средства покрыли только половину потребностей бюджета Украины

Из 22 млрд долл., необходимых для покрытия бюджетного дефицита и погашения долгов в марте-июне, Украина получила лишь 10,2 млрд дол. иностранных кредитов и грантов.

Об этом сообщает Центр экономической стратегии , опираясь на данные Министерства финансов.

Инфографика: Центр экономической стратегии

Динамика поступлений позволяет и дальше рассчитывать на по меньшей мере частичное перекрытие дефицита за счет международной помощи в течение второй половины 2022 года.

Например, с учетом поступивших в начале июля средств поступления в бюджет с 24 февраля по 5 июля превышают 11 млрд долларов.

В общей сложности, с начала полномасштабной войны, партнеры обязались предоставить Украине кредиты и гранты на 32 млрд долларов.

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Речь идет только о деньгах, которые будут направлены в бюджет Украины — то есть без учета средств на гуманитарную помощь и военные нужды.

Среди иностранных доноров крупнейшими являются Европейский Союз и Соединенные Штаты. Они пообещали предоставить Украине более 10 млрд долларов финансирования каждый.

Эти средства будут поступать не сиюминутно, а траншами в течение нескольких месяцев, покрывая часть потребностей страны.

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Напомним, что первые месяцы полномасштабной войны иностранные средства поступали с задержкой. Тогда правительство было вынуждено привлекать средства через облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Крупнейшим покупателем облигаций стал Национальный банк (7,6 млрд долларов начиная с 24 февраля), фактически финансировавший дефицит за счет печати гривны.

«Такое финансирование бюджета оправдано, учитывая, что большая часть расходов идет на военные нужды. Однако со временем финансирование бюджета за счет эмиссии будет сильнее разгонять девальвацию и инфляцию. Рост объемов обещанной иностранной помощи и, главное, регулярные поступления позволят снизить это бремя», — комментирует экономист ЦЭС Максим Самойлюк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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