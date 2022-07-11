Иностранные средства покрыли только половину потребностей бюджета Украины — Finance.ua

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Иностранные средства покрыли только половину потребностей бюджета Украины

Казна и Политика
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Иностранные средства покрыли только половину потребностей бюджета Украины
Иностранные средства покрыли только половину потребностей бюджета Украины
Из 22 млрд долл., необходимых для покрытия бюджетного дефицита и погашения долгов в марте-июне, Украина получила лишь 10,2 млрд дол. иностранных кредитов и грантов.
Об этом сообщает Центр экономической стратегии, опираясь на данные Министерства финансов.
Инфографика: Центр экономической стратегии
Инфографика: Центр экономической стратегии
Динамика поступлений позволяет и дальше рассчитывать на по меньшей мере частичное перекрытие дефицита за счет международной помощи в течение второй половины 2022 года.
Например, с учетом поступивших в начале июля средств поступления в бюджет с 24 февраля по 5 июля превышают 11 млрд долларов.
В общей сложности, с начала полномасштабной войны, партнеры обязались предоставить Украине кредиты и гранты на 32 млрд долларов.
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Речь идет только о деньгах, которые будут направлены в бюджет Украины — то есть без учета средств на гуманитарную помощь и военные нужды.
Среди иностранных доноров крупнейшими являются Европейский Союз и Соединенные Штаты. Они пообещали предоставить Украине более 10 млрд долларов финансирования каждый.
Эти средства будут поступать не сиюминутно, а траншами в течение нескольких месяцев, покрывая часть потребностей страны.
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Напомним, что первые месяцы полномасштабной войны иностранные средства поступали с задержкой. Тогда правительство было вынуждено привлекать средства через облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Крупнейшим покупателем облигаций стал Национальный банк (7,6 млрд долларов начиная с 24 февраля), фактически финансировавший дефицит за счет печати гривны.
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«Такое финансирование бюджета оправдано, учитывая, что большая часть расходов идет на военные нужды. Однако со временем финансирование бюджета за счет эмиссии будет сильнее разгонять девальвацию и инфляцию. Рост объемов обещанной иностранной помощи и, главное, регулярные поступления позволят снизить это бремя», — комментирует экономист ЦЭС Максим Самойлюк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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