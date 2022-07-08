Минфин назвал самые большие статьи расходов госбюджета с начала войны (инфографика) — Finance.ua

Минфин назвал самые большие статьи расходов госбюджета с начала войны (инфографика) Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Минфин назвал самые большие статьи расходов госбюджета с начала войны (инфографика)

С начала широкомасштабной войны с россией общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 812,7 млрд грн. В том числе в июне было профинансировано 232,4 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины на 1 июля 2022 года, передает пресс-служба Министерства финансов.

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«Вызывающее и циничное военное вторжение российской федерации на территорию Украины 24 февраля 2022 года и последующее развертывание боевых действий нанесли серьезный удар украинской экономике, что, безусловно, отразилось на выполнении бюджетных показателей текущего года. Правительством немедленно были приняты первоочередные меры по переориентированию бюджета Украины на военные цели и осуществление самых необходимых социальных расходов, направленных на поддержание жизнедеятельности населения», — сообщили в Министерстве финансов.

В структуре этих расходов наибольшие доли приходятся:

на оплату труда с начислениями — 305 млрд грн (в том числе в июне — 98,7 млрд грн), или 37,5% от общего объема расходов, осуществленных за период войны. В том числе на денежное содержание военнослужащих — 225,8 млрд грн (в июне — 75,7 млрд грн);

на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) — 175,3 млрд грн (в июне — 50,6 млрд грн), или 21,6%.

на обслуживание государственного долга — 62,1 млрд грн (в июне — 11,6 млрд грн), или 7,6%;

на трансферты местным бюджетам — 57,6 млрд грн (в июне — 19,0 млрд грн), или 7,1%.

Справка Finance.ua:

в июне 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 97,3 млрд гривен. При этом кассовые расходы государственного бюджета осуществлены в объеме 248,7 млрд грн, в том числе общего фонда — в сумме 232,4 млрд грн;

война стоит Украине 5 млрд долларов США в месяц;

за 120 дней войны за счет международных доноров удалось наполнить госбюджет более чем на 200 млрд грн; за счет внутренних источников — на 626 млрд грн.

www.mof.gov.ua

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