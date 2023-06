Иностранные инвесторы готовы вложить в украинские ІТ-разработки свыше $8 млн — Минцифры Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Иностранные инвесторы готовы вложить в украинские ІТ-разработки более $8 млн. Таковы результаты участия украинских компаний в London Tech Week.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Ежегодная выставка-фестиваль собрала около 30 тысяч посетителей — технократов, инвесторов и представителей стартапов. На этот раз украинскую ІТ-экосистему представили 9 компаний. Наши команды провели более 200 встреч. В результате есть предварительные договоренности с инвесторами Великобритании, США и ОАЭ, которые готовы вложить в украинские разработки более $8 млн», — говорится в сообщении.

Также во время этой поездки Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации, принял участие в дискуссии Power of Crypto and Emerging Technologies in Ukraine в британском парламенте. Он рассказал о развитии технологий в Украине в рамках Founders Forum — мероприятия, которое объединяет самых успешных в мире основателей и лидеров мнений.

Напомним, в Минэкономики заявляли , что восстановление государства в глобальном смысле должно происходить за счет 80% частного капитала, а для этого нужно создать предпосылки, которые будут стимулировать инвесторов вкладывать в Украину.

