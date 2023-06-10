Защитник финансово-инвестиционного фронта Украины: о победителе в номинации от Fin Blogger Award — Finance.ua

Защитник финансово-инвестиционного фронта Украины: о победителе в номинации от Fin Blogger Award Сегодня 12:19

Защитник финансово-инвестиционного фронта Украины: о победителе в номинации от Fin Blogger Award

С начала полномасштабного российского вторжения на территорию нашей страны каждый украинец борется на своем фронте: кто-то защищает родные земли с оружием в руках, кто-то — поддерживает информационный фронт, а кто-то — удерживает финансовую и экономическую стабильность Украины.

Недавно в столичном Unit. City состоялась первая церемония награждения лучших финансовых блогов Украины — Fin Blogger Award . Организаторы премии — «Биржевой университет» и портал «Минфин» — пригласили на событие топовых блоггеров из ниши финансов, чтобы отметить настоящих профессионалов своего дела.

В частности, во время мероприятия был награжден победитель в специальной внеконкурсной номинации «Защитник финансово-инвестиционного фронта Украины». Им стал Любомир Остапов — финансист, партнер iPlan.ua, автор книги «Любовь и бюджет» и «Малыш и Бюджет». Именно он десятки раз проверял компании на наличие связей со страной-агрессором.

Вот несколько фактов о нем:

Любомир Остапов — известный украинский финансист и основатель социального проекта Семейный Бюджет;

Остапов начал свою профессиональную карьеру в Украине в 2005 году, вернувшись в Украину после годичной программы рабочей стажировки в США. Первой компанией стал Deloitte&Touche, а уже впоследствии были годы развития финансовой карьеры;



в 2011 — 2017 — сотрудничал/консультировал ведущие украинские технологические стартапы, а с лета 2017 — стал семейным финансовым советником, партнером сервиса планирования финансовой жизни iPlan.ua;

в 2014 году им был основан социальный проект «Семейный Бюджет»;



цель проекта — повышать финансовую осведомленность инвесторов, развивать культуру «Экономия+инвестиции» вместо «Безумные расходы+кредиты».

Чаще всего эксперты называют такие преимущества инвестиций в Украину во время войны:

Низкая цена активов. Условия конфликта и нестабильности приводят к снижению цен на активы, такие как недвижимость, предприятия или земля. Это создает возможности для покупки ценных активов по более низким ценам, что потенциально может принести выгоды в будущем.

Долгосрочный потенциал. Инвестиции в Украину во время войны могут иметь долгосрочный потенциал с учетом ожидаемого возобновления и развития после завершения военного положения. Потенциально — после окончания войны Украина может стать привлекательной рыночной экономикой со значительными возможностями для роста и прибыли.

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