В октябре 2025 года инфляция продолжила замедляться — до 10,9% в годовом исчислении. За месяц цены выросли на 0,9%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины, отмечают в Нацбанке.

Фактические показатели инфляции оказались несколько выше прогноза, опубликованного в октябрьском Инфляционном отчете регулятора.

Это произошло из-за того, что цены на сырые продукты питания снижались медленнее, чем ожидалось. В то же время базовая инфляция была несколько ниже прогноза благодаря более быстрому замедлению роста цен на услуги и непродовольственные товары.

Цены на сырые продукты питания

Годовой рост цен на сырые продукты далее замедлялся до 15,2%. Падение цен на овощи углубилось до -21,5%, прежде всего из-за удешевления овощей борщового набора. Помидоры дешевели медленнее, а цены на огурцы снова начали расти.

Также замедлилось удорожание фруктов, муки и яиц. Цены на свинину и курятину остались стабильными, а на говядину росли медленнее. В то же время быстрее дорожали крупы и молоко.

Базовая инфляция

Базовая инфляция снизилась до 10,2%. Удорожание обработанных продуктов замедлилось до 15,6% в год. Меньше росли цены на некоторые молочные изделия, хлеб, подсолнечное масло и безалкогольные напитки. В то же время, быстрее дорожали обработанная рыба и морепродукты.

Непродовольственные товары и услуги

Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 1,6% в год, а падение цен на одежду и обувь стало глубже. Инфляция в сфере услуг снизилась до 13,8%, что может свидетельствовать о частичном облегчении ситуации на рынке труда. В частности, медленнее дорожали услуги больниц, салонов красоты, интернета, такси, страхования и гостиниц.

Административно регулируемые цены

Темпы роста таких цен несколько замедлились — до 10,6%. Это связано с меньшим удорожанием табачных изделий и алкогольных напитков.

Рост цен на топливо тоже замедлился — до 3,9%. Это объясняется эффектом базы сравнения, ведь в октябре цены на все виды горючего почти не менялись.

До конца года ожидается дальнейшее снижение инфляции благодаря достаточным запасам продовольствия и мерам НБУ, которые поддерживают привлекательность гривневых активов и стабильность валютного рынка.

