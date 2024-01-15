Инфляция в США ускорилась до 3,4% — Finance.ua

Инфляция в США ускорилась до 3,4% Сегодня 06:21 — Мир

Инфляция в США ускорилась до 3,4%

Потребительские цены в США выросли на 0,3% в декабре, что выше ожиданий, увеличив годовой уровень до 3,4%.

Индекс потребительских цен США (CPI) за последние 12 месяцев зафиксировал заметный рост, достигнув 3,4% в декабре. Этот показатель превышает максимум ноября 3,1% и прогнозы 3,2%, что свидетельствует о значительном росте инфляции.

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Для сравнения, годовой прирост ИПЦ в декабре 2022 составил около 6,4%, а декабрьская инфляция в 2022-м — 0,1%.

Индекс потребительских цен в декабре вырос на 0,3% по сравнению с прогнозом в 0,2%, сообщает CNBC.

Без учета меняющихся цен на продовольствие и энергоносители, так называемый базовый ИПЦ также вырос на 0,3% в месяц и на 3,9% по сравнению с прошлым годом по сравнению с соответствующими отметками в 0,3% и 3,8%. Эти показатели были самыми низкими с мая 2021 года.

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Значительная часть увеличения произошла из-за роста стоимости жилья. Категория выросла на 0,5% в месяц и принесла более половины основного роста CPI. За год стоимость жилья выросла на 6,2% или примерно на две трети роста инфляции.

Представители ФРС ожидают, что расходы на жилье в течение года уменьшатся, поскольку обновленные договоры аренды будут отражать более низкую арендную плату.

В декабре цены на продукты питания выросли на 0,2%, как и в ноябре. Цены на яйца выросли на 8,9% за месяц, но все еще снизились на 23,8% за год. Энергетика выросла на 0,4% после падения на 2,3% в ноябре, поскольку бензин подорожал на 0,2%, а природный газ подешевел на 0,4%. За месяц стоимость авиабилетов выросла на 1%.

Среди других ключевых ценовых индексов страхование транспортных средств подскочило на 1,5%, медицинское обслуживание ускорилось на 0,6%, а цены на подержанные автомобили, являющиеся ключевым фактором первоначального всплеска инфляции, выросли еще на 0,5% после роста на 1,6% в ноябре.

Заработная плата с поправкой на инфляцию выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как по сравнению с прошлым годом она выросла на скромные 0,8%.

Несмотря на более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции, фьючерсные трейдеры продолжают предполагать, что ФРС начнет снижать процентные ставки в марте.

Фінансовий клуб По материалам:

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