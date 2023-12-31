Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо — Finance.ua

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо Сегодня 11:42

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Удержание стабильного курса валют и отсутствие галопирующей инфляции уже можно расценивать как положительные итоги уходящего года. Такое мнение высказал эксперт по международной экономике Игорь Гарбарук.

Он напомнил, что 50% государственного бюджета сейчас формируются за счет заимствований.

«Поэтому в данном случае — да, у нас достаточно на сегодня стабильная ситуация, стабильный курс международных валют относительно нашей валюты и наоборот. У нас отсутствует галопирующая инфляция, у нас держится курс валют соответственно в тех условиях, в которых мы вместе с вами живем. Это можно оценивать с положительной точки зрения», — считает экономист.

В то же время он отметил, что правительство могло бы делать больше для поддержки отечественного производителя.

«С другой стороны, мы не видим с вами никаких практически решений со стороны, например, Министерства экономики и Кабинета министров в целом по развитию экономики, или, скажем, по какой-то реальной, не только на бумаге, помощи для национального производителя. Вот вы можете назвать такое решение? Я, например, не могу», — заметил Гарбарук.

Он подчеркнул, что власти должны думать о том, как развивать нашего национального производителя — инвестировать в реальные проекты, поддерживать, предоставлять преференции, размещать государственные заказы. Тогда мы увидим в экономике реальные перемены.

«До тех пор мы будем проедать средства, которые нам дают наши партнеры, и оплачивать импортные товары и продукты, которые до сих пор поставляются в нашу страну.

Давайте будем откровенно говорить, мы видим с вами большие забастовки от польских, словацких, венгерских перевозчиков. Мы видели забастовки от фермеров из Польши, когда украинское зерно попало на польский рынок. Почему они защищают свой рынок, а мы свой рынок никак не защищаем?" - добавил Гарбарук.

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Еще один важный аспект, влияющий на экономическую ситуацию в стране, — бегство бизнеса за границу, перетекание в другие страны людей и денег, которые они вывозят с собой. Эти люди устраиваются в других странах, работают, платят налоги, платят там за товары и услуги. А значит, в Украине бизнес недополучит доходы, а государство — налоги.

«Поэтому миграционная ситуация на сегодняшний день катастрофическая. И мы прекрасно понимаем, что мало того, погибают лучшие из лучших наших ребят, наших девушек, которые на передовой», — сказал Гарбарук, добавив, что кроме человеческой трагедии потеря каждого человека несет с собой и экономические потери.

По словам экономиста, государство должно думать о том, как возвращать людей в Украину даже в условиях войны.

«Мы должны действительно переходить на военные рельсы, но это не просто у всех все забрать и у всех все поделить. Это приоритет национального производителя, приоритет обеспечения сил обороны именно национальными производителями, начиная от одежды, еды и заканчивая тем, что касается вооружения и боеприпасов. Это все должен производить национальный производитель», — подчеркнул эксперт.

УНН По материалам:

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