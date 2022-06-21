Индустриальные парки получат таможенные и налоговые льготы — Рада приняла законы — Finance.ua
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Индустриальные парки получат таможенные и налоговые льготы — Рада приняла законы

Сегодня 16:32Казна и Политика
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Верховная Рада на заседании 22 мая одобрила два закона, предоставляющих налоговые и таможенные льготы для индустриальных парков.
Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.
Речь идет о двух законопроектах, которые в первом чтении одобрили в декабре 2021 года.
Так, первый законопроект № 5688 вносит изменения в Налоговый кодекс и рамочный закон об индустриальных парках. Изменения предусматривает освобождение от НДС при импорте нового оборудования, ввезенного в Украину участниками индустриальных парков.
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Льгота действительна только при собственном использовании участниками этого оборудования на территории индустриального парка в целевых сферах: перерабатывающей промышленности или научно-исследовательской деятельности. Передавать такое оборудование в аренду, лизинг или пользование третьим лицам в других условиях запрещено.
Кроме того, индустриальные парки освобождаются от налога на прибыль в течение десяти лет, если они работают исключительно на территории индустриального парка. Второе условие — дивиденды акционерам не начисляются и не выплачиваются, при этом прибыль направляется на развитие индустриального парка. При неиспользовании средств на развитие могут лишить статуса участника индустриального парка.
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Также местные власти могут предоставлять им льготные ставки налога на недвижимость и платы за землю.
Таможенные льготы предусматривает законопроект № 5689, освобождающий от уплаты ввозной пошлины новое оборудование, ввозимое для деятельности в целевых сферах на территории индустриального парка.
Если владелец в течение 5 лет с момента «льготного» ввоза оборудования решит продать его, или досрочно лишится статуса участника индустриального парка, придется оплатить как пошлину, так и дополнительную пеню.

Справка Finance.ua:

  • президент Владимир Зеленский в октябре подписал закон № 4416-1 о индустриальных парках, предусматривающий внедрение ряда стимулов для привлечения инвестиций;
  • этот закон создает финансовые, инфраструктурные и институциональные стимулы для создания и развития индустриальных парков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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