Рада приблизила «таможенный безвиз» с Евросоюзом — Finance.ua
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Рада приблизила «таможенный безвиз» с Евросоюзом

Сегодня 13:23Казна и Политика
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Рада приблизила «таможенный безвиз» с ЕвросоюзомРада приблизила «таможенный безвиз» с Евросоюзом
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект изменений в Налоговый кодекс, что необходимо для заключения «таможенного безвиза» с Евросоюзом.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.
Законопроект № 7420 поддержали 269 народных депутатов. Документ предусматривает изменения, необходимые для обеспечения международного применения NCTS и дальнейшей гармонизации Таможенного кодекса Украины с Таможенным Кодексом ЕС.
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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина рассчитывает на подписание «таможенного безвиза» с ЕС в течение лета. До конца года Украина должна успешно пройти оценочную миссию и присоединиться к необходимым для «таможенного безвиза» конвенциям.
Изменения в Таможенный кодекс предполагают возможность использования транзитных деклараций в NCTS без необходимости оформлять дополнительные транзитные документы в пределах 36 стран мира. Документ расширяет спектр предприятий, которым станут доступны таможенные упрощения по аналогии с ЕС.
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В частности, речь идет о требованиях к финансовой устойчивости для предприятий, имеющих статус АЕО (наивысшая степень доверия), и возможности использования комбинации упрощений без требований к финансовой устойчивости для предприятий без статуса АЕО и предприятий, пользующихся NCTS.
Недавно Украина завершила международное тестирование национального приложения NCTS, что подтвердило техническую готовность присоединиться к европейской Конвенции о процедуре совместного транзита.
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Кроме того, как ранее объясняли в Министерстве финансов, предполагается ввести европейскую систему принятия решений для предоставления авторизаций на упрощение по заявлению предприятия, европейскую модель предварительных решений по классификации и стране происхождения товаров, гарантирование уплаты таможенных платежей с возможностью освобождения от гарантирования для предприятий, перемещающих любые товары.
Напомним, Украина уже почти выполнила пять запланированных «безвизов», причем энергетический и торговый уже выполнен, до конца месяца ожидается транспортный, а таможенный — в течение лета.
В конце мая Кабинет Министров поддержал проект изменений в Таможенный кодекс, что необходимо для применения компьютеризированной транзитной системы NCTS на пути к «таможенному безвизу» с ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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