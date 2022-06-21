Верховная Рада отменила нулевую растаможку и вернула ввозную пошлину на импорт — Finance.ua

Верховная Рада отменила нулевую растаможку и вернула ввозную пошлину на импорт

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Верховная Рада отменила нулевую растаможку и вернула ввозную пошлину на импорт

Верховная Рада одобрила правительственный законопроект об отмене беспошлинного ввоза в Украину автомобилей гражданами. Пошлины, акциз и НДС возвращаются с 1 июля.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте: Принятый закон (проект № 7418

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

для транспортных средств, ввозимых гражданами.

Вместе с тем документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Напомним, с начала действия «нулевого» растаможивания в Украину привезли более 100 тысяч подержанных транспортных средств. Более 78% легковых автомобилей, привезенных «под нулевую» растаможку, были с ценой до $5 тысяч.

Справка Finance.ua:

Недавно Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о растаможивании в «Дія» и зарегистрировал его для рассмотрения в Парламенте. Для растаможивания авто через «Дія» владельцу нужно будет ввести в «Дія» все данные об автомобиле — далее он получит расчет стоимости растаможки. Субъективный фактор оценки автомобиля исчезнет;



Кабинет Министров расширил список пунктов пропуска для перемещения транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины. Список расширен за счет морских и речных портов.

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