Индонезия оштрафовала Google на $12,4 млн за доминирование на рынке — Finance.ua
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Индонезия оштрафовала Google на $12,4 млн за доминирование на рынке

Технологии&Авто
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Индонезия оштрафовала Google на $12,4 млн за доминирование на рынке
Индонезия оштрафовала Google на $12,4 млн за доминирование на рынке
Индонезийское антимонопольное агентство оштрафовало компанию Google на 202 миллиарда рупий ($12,4 миллиона) за недобросовестные бизнес-практики, связанные с системой оплаты в Google Play Store.
Агентство начало расследование в 2022 году, подозревая Google в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке. По версии регуляторов, компания требовала от разработчиков приложений использовать Google Play Billing, при этом взимая комиссии значительно выше, чем у конкурентов. В противном случае приложения могли быть удалены из магазина.
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В ходе заседания антимонопольной комиссии было заявлено, что такая политика уменьшала доходы разработчиков и сокращала количество пользователей. Google обвиняют в нарушении закона Индонезии, запрещающего монопольные практики, поскольку компания контролирует 93% рынка мобильных приложений в стране с населением 280 миллионов человек.
Google взимала комиссию до 30% через свою систему оплаты, что, по мнению регуляторов, является слишком высокой ставкой, особенно для рынка развивающихся цифровых технологий в Индонезии.
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Компания уже заявила, что намерена обжаловать решение суда. Пресс-секретарь Google отметил, что текущая практика способствует здоровой конкуренции на индонезийском рынке приложений и что компания обязуется соблюдать местные законы.
По материалам:
iLenta
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