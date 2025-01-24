Индонезия оштрафовала Google на $12,4 млн за доминирование на рынке — Finance.ua

Индонезия оштрафовала Google на $12,4 млн за доминирование на рынке 24.01.2025, 00:19 — Технологии&Авто

Индонезия оштрафовала Google на $12,4 млн за доминирование на рынке

Индонезийское антимонопольное агентство оштрафовало компанию Google на 202 миллиарда рупий ($12,4 миллиона) за недобросовестные бизнес-практики, связанные с системой оплаты в Google Play Store.

Агентство начало расследование в 2022 году, подозревая Google в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке. По версии регуляторов, компания требовала от разработчиков приложений использовать Google Play Billing, при этом взимая комиссии значительно выше, чем у конкурентов. В противном случае приложения могли быть удалены из магазина.

Читайте также Google инвестирует еще $1 миллиард в конкурента OpenAI Anthropic

В ходе заседания антимонопольной комиссии было заявлено, что такая политика уменьшала доходы разработчиков и сокращала количество пользователей. Google обвиняют в нарушении закона Индонезии, запрещающего монопольные практики, поскольку компания контролирует 93% рынка мобильных приложений в стране с населением 280 миллионов человек.

Google взимала комиссию до 30% через свою систему оплаты, что, по мнению регуляторов, является слишком высокой ставкой, особенно для рынка развивающихся цифровых технологий в Индонезии.

Читайте также Google анонсировала масштабные изменения в поисковике на 2025 год

Компания уже заявила, что намерена обжаловать решение суда. Пресс-секретарь Google отметил, что текущая практика способствует здоровой конкуренции на индонезийском рынке приложений и что компания обязуется соблюдать местные законы.

iLenta По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.