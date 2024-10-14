Индия стала вторым по объемам поставщиком подсанкционных товаров для россии — Bloomberg Сегодня 19:30 — Мир

Индия стала вторым по объемам поставщиком подсанкционных товаров для россии — Bloomberg

Индия стала вторым по величине поставщиком критически важных технологий в россию, несмотря на санкции против москвы.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на должностных лиц в США и Европе.

Индийский экспорт запрещенных товаров, таких как микрочипы, схемы и станки превысил 60 миллионов долларов в апреле и мае. Это примерно вдвое больше по сравнению с предыдущими месяцами этого года.

А уже в июле экспорт подскочил до 95 миллионов долларов, говорят собеседники издания. Индию опережает только Китай.

По последним данным, почти пятая часть технологий, которые попадают в российский военно-промышленный комплекс, поставлялась через Индию.

Чиновники США и Европейского Союза несколько раз посещали Индию, чтобы попытаться заставить власти остановить такой экспорт, а несколько индийских фирм попали даже под санкции Запада.

В августе премьер Индии посетил Киев через несколько недель после того, как побывал в россии. Перед поездкой в ​​Украину Нарендра Моди сказал, что намерен обсудить войну.

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Во время встречи с Владимиром Зеленским Моди заявил, что хочет «как друг» играть роль в мирном урегулировании российско-украинской войны. До этого премьер-министр Индии говорил главе россии владимиру путину, что «среди пушек и бомб мирные переговоры не могут быть успешными», и подчеркивал, что «сердце обливается кровью», когда погибают дети.

Свой визит в Украину Моди также обсудил с Путиным. По словам индийского политика, они обменялись мнениями по поводу российско-украинской войны.

В июне Индия отправляла своего представителя на организованный Украиной Саммит мира в Швейцарии, однако не подписала коммюнике о поддержке трех пунктов «формулы мира».

hromadske По материалам:

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