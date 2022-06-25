Индия сертифицирует подсанкционные российские танкеры, чтобы они продолжали перевозить нефть — Finance.ua

Индия сертифицирует подсанкционные российские танкеры, чтобы они продолжали перевозить нефть Сегодня 07:24 — Энергетика

Индия сертифицирует подсанкционные российские танкеры, чтобы они продолжали перевозить нефть

Индия проводит сертификацию безопасности для десятков судов российской подсанкционной компании Совкомфлот, что позволит им продолжить экспорт нефти в Индию и другие страны после того, как западные сертификационные компании отказались от своих услуг из-за санкций.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальные данные.

Сертификация судов Индийским регистратором судоходства IRClass (одной из ведущих в мире классификационных компаний) — последнее звено в цепи оформления документов после страхового покрытия, необходимого для поддержки государственного танкерного флота рф Совкомфлота и доставки российской сырой нефти на зарубежные рынки.

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Компания сертифицировала более 80 судов, находящихся под управлением SCF Management Services. На сайте Совкомфлота SCF Management Services указана как базирующаяся в Дубае дочерняя компания.

По словам собеседника агентства по судоходству в Индии, большинство судов Совкомфлота уже перешли на IRClass через дубайское подразделение.

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Классификационные общества подтверждают, что суда безопасны и пригодны к мореходству, что важно для страхования и доступа к портам. Западные сертификаторы прекратили предоставлять свои услуги россии после введения санкций за вторжение российской армии в Украину.

В частности, из-за санкций свои услуги российским судам прекратили предоставлять компании из Британии, Норвегии, Франции и США.

Сертификатор Индии — один из 11 членов Международной ассоциации классификационных обществ IACS. Это ведущие сертификаторы, на которые приходится более 90% мирового грузотоннажа.

В то же время в IRClass заявили, что «индийский классификатор судоходства как международное общество классификации судов повторяет, что мы не сертифицировали суда, которые принадлежат, под флагом или управляются российскими компаниями». Комментировать связь дубайского подразделения с его российским материнским подразделением в IRClass отказались.

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НВ По материалам:

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