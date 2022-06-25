Индия сертифицирует подсанкционные российские танкеры, чтобы они продолжали перевозить нефть — Finance.ua
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Индия сертифицирует подсанкционные российские танкеры, чтобы они продолжали перевозить нефть

Энергетика
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Индия сертифицирует подсанкционные российские танкеры, чтобы они продолжали перевозить нефть
Индия сертифицирует подсанкционные российские танкеры, чтобы они продолжали перевозить нефть
Индия проводит сертификацию безопасности для десятков судов российской подсанкционной компании Совкомфлот, что позволит им продолжить экспорт нефти в Индию и другие страны после того, как западные сертификационные компании отказались от своих услуг из-за санкций.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальные данные.
Сертификация судов Индийским регистратором судоходства IRClass (одной из ведущих в мире классификационных компаний) — последнее звено в цепи оформления документов после страхового покрытия, необходимого для поддержки государственного танкерного флота рф Совкомфлота и доставки российской сырой нефти на зарубежные рынки.
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Компания сертифицировала более 80 судов, находящихся под управлением SCF Management Services. На сайте Совкомфлота SCF Management Services указана как базирующаяся в Дубае дочерняя компания.
По словам собеседника агентства по судоходству в Индии, большинство судов Совкомфлота уже перешли на IRClass через дубайское подразделение.
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Классификационные общества подтверждают, что суда безопасны и пригодны к мореходству, что важно для страхования и доступа к портам. Западные сертификаторы прекратили предоставлять свои услуги россии после введения санкций за вторжение российской армии в Украину.
В частности, из-за санкций свои услуги российским судам прекратили предоставлять компании из Британии, Норвегии, Франции и США.
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Сертификатор Индии — один из 11 членов Международной ассоциации классификационных обществ IACS. Это ведущие сертификаторы, на которые приходится более 90% мирового грузотоннажа.
В то же время в IRClass заявили, что «индийский классификатор судоходства как международное общество классификации судов повторяет, что мы не сертифицировали суда, которые принадлежат, под флагом или управляются российскими компаниями». Комментировать связь дубайского подразделения с его российским материнским подразделением в IRClass отказались.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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