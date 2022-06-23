россияне на Запорожье украли самую большую солнечную электростанцию в Украине — Finance.ua
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россияне на Запорожье украли самую большую солнечную электростанцию в Украине

Личные финансы
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россияне на Запорожье украли самую большую солнечную электростанцию в Украине
россияне на Запорожье украли самую большую солнечную электростанцию в Украине
российские оккупанты демонтировали и вывезли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию, находившуюся возле города Токмак Запорожской области.
Как сообщает vlasti.net, по словам горожан, солнечные панели разбирали, упаковывали и вывозили в течение длительного времени.
Известно, что станция — Токмак Solar Energy — самая большая солнечная электростанция в Украине. Ее вводили в эксплуатацию в 2018 году.
Площадь станции достигает 96 гектаров, а мощность — 50 МВт. Она была способна снабжать электроэнергией шесть районов Запорожской области.
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По данным СМИ, владельцами Токмака Solar Energy являются местные депутаты от «Оппоблока» Руслан Божко (бывший главный бухгалтер «Запорожстали») и Александр Репкин (выходец из Донецкого регионального управления СБУ).
По материалам:
Сьогодні
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