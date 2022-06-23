россияне на Запорожье украли самую большую солнечную электростанцию в Украине — Finance.ua

россияне на Запорожье украли самую большую солнечную электростанцию в Украине Сегодня 09:03 — Личные финансы

россияне на Запорожье украли самую большую солнечную электростанцию в Украине

российские оккупанты демонтировали и вывезли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию, находившуюся возле города Токмак Запорожской области.

Как сообщает vlasti.net , по словам горожан, солнечные панели разбирали, упаковывали и вывозили в течение длительного времени.

Известно, что станция — Токмак Solar Energy — самая большая солнечная электростанция в Украине. Ее вводили в эксплуатацию в 2018 году.

Площадь станции достигает 96 гектаров, а мощность — 50 МВт. Она была способна снабжать электроэнергией шесть районов Запорожской области.

По данным СМИ, владельцами Токмака Solar Energy являются местные депутаты от «Оппоблока» Руслан Божко (бывший главный бухгалтер «Запорожстали») и Александр Репкин (выходец из Донецкого регионального управления СБУ).

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