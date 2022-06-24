ЕС будет наращивать импорт газа из Норвегии на фоне газового кризиса — Finance.ua

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ЕС будет наращивать импорт газа из Норвегии на фоне газового кризиса

Энергетика
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ЕС будет наращивать импорт газа из Норвегии на фоне газового кризиса
ЕС будет наращивать импорт газа из Норвегии на фоне газового кризиса
Евросоюз и Норвегия договорились об увеличении торговли газом на фоне скорейшего сокращения поставок российского газа.
Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии по итогам встречи исполнительного вице-президента ЕК Франса Тиммерманса, комиссара по энергетике Кадри Симсон и министра нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланда.
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Согласно заявлению, стороны «договорились о дальнейшем укреплении тесного сотрудничества между ЕС и Норвегией в области энергетики с целью углубления их долгосрочного энергетического партнерства». В частности, речь идет об обеспечении дополнительных краткосрочных и долгосрочных поставок из Норвегии.
Отмечается, что блок признает безотлагательность действий по повышению энергетической независимости и работе по снижению цен на энергоносители в ЕС и Норвегии.
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Норвегия является крупнейшим производителем нефти и газа в Европе и обеспечивает примерно четверть потребления газа странами ЕС.
«С учетом высокого уровня производства в Норвегии в первые месяцы года — тенденция, которая, как ожидается, сохранится до конца года — существует большой потенциал для увеличения продаж в Европу в 2022 году, что принесет около 100 ТВт-ч дополнительной энергии на европейский рынок», — говорится в совместном заявлении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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