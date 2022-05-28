Согласно условиям п.2 «Порядка проведения индексации денежных доходов населения», утвержденного постановлением КМУ 10.07.2003 под № 1078 с внесенными изменениями, индексации подлежат денежные доходы населения, не имеющие разового характера, в частности оплата труда наемных работников предприятий в денежном выражении, что включает оплату труда за выполненную работу согласно тарифным ставкам (окладам), доплаты надбавки, премии, гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством, а также компенсационные выплаты, имеющие постоянный характер.