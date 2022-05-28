Индексация зарплат за период простоя — разъяснение Гоструда — Finance.ua
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Индексация зарплат за период простоя — разъяснение Гоструда

Сегодня 19:00Личные финансы
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Начисляется ли индексация работникам за период простоя, рассказали в Главном управлении Гоструда в Днепропетровской области.
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Согласно условиям п.2 «Порядка проведения индексации денежных доходов населения», утвержденного постановлением КМУ 10.07.2003 под № 1078 с внесенными изменениями, индексации подлежат денежные доходы населения, не имеющие разового характера, в частности оплата труда наемных работников предприятий в денежном выражении, что включает оплату труда за выполненную работу согласно тарифным ставкам (окладам), доплаты надбавки, премии, гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством, а также компенсационные выплаты, имеющие постоянный характер.
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Учитывая, что оплата времени (периода) простоя не относится к постоянным выплатам, подлежащим индексации, поэтому выплаты за время простоя не индексируются.

Справка Finance.ua:

  • по приблизительным подсчетам, предоставляемым профильным Министерством молодежи и спорта, 40% молодежи в Украине непосредственно пострадали в результате военной агрессии;
  • более 2 миллионов молодых людей стали внутренне перемещенными лицами;
  • еще около 2 миллионов уехали за пределы страны.
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По материалам: Finance.ua
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