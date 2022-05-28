Индексация зарплат за период простоя — разъяснение Гоструда

Сегодня 19:00 — Личные финансы

Начисляется ли индексация работникам за период простоя, рассказали в Главном управлении Гоструда в Днепропетровской области.

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Согласно условиям п.2 «Порядка проведения индексации денежных доходов населения», утвержденного постановлением КМУ 10.07.2003 под № 1078 с внесенными изменениями, индексации подлежат денежные доходы населения, не имеющие разового характера, в частности оплата труда наемных работников предприятий в денежном выражении, что включает оплату труда за выполненную работу согласно тарифным ставкам (окладам), доплаты надбавки, премии, гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством, а также компенсационные выплаты, имеющие постоянный характер.

Учитывая, что оплата времени (периода) простоя не относится к постоянным выплатам, подлежащим индексации, поэтому выплаты за время простоя не индексируются.

Справка Finance.ua:

53% украинцев сегодня не работают, из них 60% — молодежь до 35 лет;

по приблизительным подсчетам, предоставляемым профильным Министерством молодежи и спорта, 40% молодежи в Украине непосредственно пострадали в результате военной агрессии;

более 2 миллионов молодых людей стали внутренне перемещенными лицами;

еще около 2 миллионов уехали за пределы страны.

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