Индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже вырос на 15,3% — Finance.ua

Индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже вырос на 15,3% Сегодня 11:49 — Фондовый рынок

Индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже вырос на 15,3%

Индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже, который из-за новостей о конфликте между президентами США и Украины потерял 9% в среду и 6,3% в четверг, в конце недели вернул себе 15,29%.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные биржи.

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Отмечается, что общение продолжается и есть вероятность консенсуса.

Курс акций «Milkiland» вырос в пятницу на 12,14%;

Агрохолдингов «Агротон» и «ИМК» с землями у фронта — на 7,88% и 21,09%;

KSG-Agro — на 9,43%;

Крупнейшего в стране производителя сахара «Астарты» — на 10,62%.

Акции компании Coal Energy (все эти бумаги входят в состав индекса) с остановленными из-за войны шахтами подорожали на 12,42%.

Также на 14,39% вырос курс акций крупнейшего украинского производителя масла «Кернел», не входящих в состав индекса из-за малой free-float, хотя накануне он упал на 26,12%.

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Кроме того, акции крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП на Лондонской фондовой бирже в пятницу подорожали на 1,65%, тогда как акции горнорудной компании Ferrexpo прибавили 11,43% после падения на 30,41% накануне.

На рынке еврооблигаций сохраняется пессимизм: в зависимости от сроков погашения их курс уменьшился на 0,5%-3,1%, на 1,54% подешевели и ВВП-варранты.

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