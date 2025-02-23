Индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже вырос на 15,3% — Finance.ua
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Индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже вырос на 15,3%

Фондовый рынок
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Индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже вырос на 15,3%
Индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже вырос на 15,3%
Индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже, который из-за новостей о конфликте между президентами США и Украины потерял 9% в среду и 6,3% в четверг, в конце недели вернул себе 15,29%.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные биржи.
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Отмечается, что общение продолжается и есть вероятность консенсуса.
  • Курс акций «Milkiland» вырос в пятницу на 12,14%;
  • Агрохолдингов «Агротон» и «ИМК» с землями у фронта — на 7,88% и 21,09%;
  • KSG-Agro — на 9,43%;
  • Крупнейшего в стране производителя сахара «Астарты» — на 10,62%.
Акции компании Coal Energy (все эти бумаги входят в состав индекса) с остановленными из-за войны шахтами подорожали на 12,42%.
Также на 14,39% вырос курс акций крупнейшего украинского производителя масла «Кернел», не входящих в состав индекса из-за малой free-float, хотя накануне он упал на 26,12%.
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Кроме того, акции крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП на Лондонской фондовой бирже в пятницу подорожали на 1,65%, тогда как акции горнорудной компании Ferrexpo прибавили 11,43% после падения на 30,41% накануне.
На рынке еврооблигаций сохраняется пессимизм: в зависимости от сроков погашения их курс уменьшился на 0,5%-3,1%, на 1,54% подешевели и ВВП-варранты.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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